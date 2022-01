Soleil Sorge con le spalle al muro: Kabir Bedi non perdona

Soleil Sorge non aveva fatto i conti con Kabir Bedi. L’attore non gliele ha mandate a dire e dopo la diretta con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, l’ha affrontata così.

Soleil Sorge durante la scorsa diretta del GF Vip con Alfonso Signorini su canale 5, ha dovuto fare i conti con quella che per lei si è rivelata essere una brutta sorpresa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dovrà convivere nella casa più spiata d’Italia con Delia Duran, la moglie di Alex Belli, l’attore con cui ha creato un’amicizia speciale durante il corso di questi mesi.

L’inizio di questa convivenza non è di certo stata delle migliori e le due hanno subito iniziato a discutere durante i primi minuti in cui la modella ha fatto il suo ingresso e qualcosa ci suggerisce che continueranno così ancora per le lunghe. Per questo motivo, stanca di questa situazione, la Sorge si è confidata con Katia Ricciarelli e Kabir Bedi e quest’ultimo, dopo aver ascoltato il tutto, l’ha messa con le spalle al muro mostrandole un’altra parte della medaglia.

Kabir Bedi apre gli occhi a Soleil Sorge: il suggerimento su Delia Duran

Kabir Bedi, dopo aver ascoltato la confessione di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, le ha consigliato di mettere subito le cose in chiaro con Delia Duran, precisando subito che quello che c’è stato tra lei ed Alex Belli non può essere in alcun modo ritenuta un’amicizia: “Siamo adulti” ha commentato l’attore, facendo aprire gli occhi alla sua giovane compagna di viaggio e dandole un prezioso consiglio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Delia Duran provoca Soleil Sorge e zittisce Alessandro Basciano: è caos nella Casa

Kabir le ha fatto notare che queste cose purtroppo possono accadere, ma bisogna prenderne consapevolezza e ammettere quello che c’è stato tra loro. Se lei continuerà a parlare solo e soltanto di amicizia, perderà a priori il confronto con Delia che sicuramente arriverà ad un nuovo capitolo durante questi giorni insieme, considerato che si trovano in una convivenza forzata sotto lo stesso tetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Colpo di scena al GF Vip: Signorini fa piangere Miriana Trevisan in diretta

Soleil Sorge sembrerebbe aver apprezzato il consiglio datole dal suo compagno di viaggio e chissà se sceglierà di adottarlo durante i prossimi giorni in cui sicuramente le atmosfere torneranno ad essere tutt’altro che tranquille e pacate. Dopo di tutto Delia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per avere delle risposte.

Kabir da preservare come i panda! 🐼 Ha ascoltato Soleil raccontare del suo rapporto con Alex e le dice: Siamo adulti! Questa non è amicizia, questo è amore! Non lo cercavate, ma vi è capitato e quando parlerai con Delia, dille la verità, o perderai!

👏🙂 #gfvip pic.twitter.com/rT2Norx1sR — Ernesto (@alinoris) January 15, 2022

Tra Soleil e Delia ci sarà l’ennesimo scontro o le due si chiariranno?