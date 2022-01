E’ stata una stella dell’Isola dei Famosi: poi il grande dolore e la rinascita

Con l’Isola dei Famosi si ha senza dubbio a che fare con uno dei reality che più coinvolgono i concorrenti. Stare per mesi su un’isola e vivere solo con quello che si riesce a ottenere a contatto con la natura, è un’esperienza per pochi. Infatti, alcuni vengono eliminati dal televoto, allo stesse modalità di format come il Grande Fratello, ma altri rinunciano per motivi di salute mentale e/o fisica.

La stella di cui parleremo oggi è stata un delle concorrenti più amate, e di edizioni se ne sono succedute diverse. Con esse anche i conduttori e gli opinionisti hanno caratterizzato anno per anno. Il ricambio generazionale ci sarà sempre, ovviamente con lo scopo di riuscire a ottenere un livello di share elevato, ma non solo. L’intrattenimento è la parola d’ordine, e l’isolana più discussa ne ha passate tante: dolore e rinascita, ecco a verità.

L’Isola dei famosi parte in quarta nel 2022, ma le novità in arrivo non sono poche, anzi ne vedremo delle belle. L’isolotto più ricercato e chiacchierato di sempre non è soltanto protagonista di un reality, ma di un’esperienza a 360° fatta da concorrenti che amano confrontarsi con sfide di un certo livello.

Tra le news non possiamo dimenticare il nuovo inviato scelto per l’edizione in arrivo, che nome! La decisione sta facendo impazzire i fan, ma non solo. Ci sono altri aspetti da prendere in considerazione, anche perché sono le vecchie glorie ad aver fatto la storia.

E’ il caso dell’ex isolana di cui parleremo oggi, il motivo? Pochi sanno il dolore affrontato e la sua graduale e costante rinascita, salta fuori la verità.

Isola dei famosi: dramma e rinascita!

A proposito di novità, e alla conduzione chi ci sarà? E’ saltata fuori l’indiscrezione di una papabile conduttrice, resterà Ilary Blasi o ci saranno delle new entry? Non resta che sintonizzarsi con le news condivise nei tabloid, riviste e social media, senza lasciarsi scappare un solo particolare degli eventi in arrivo. Ricordate la naufraga in questione? La sua vittoria personale batte qualsiasi altra vincita!

Si tratta di Claudia Galanti! La showgirl originaria del Paraguay è stata un volto molto amato delle edizioni del format nel 2010 e 2016. E’ una Donna con la D maiuscola, perché la rinascita è avvenuta nel periodo più buio.

La vita non è stata clemente con lei perché da piccola perde la mamma e il padre inizia a soffrire di depressione, condizione che la costringe a lavorare in una fabbrica di Miami che si occupa di telefonini.

Inizia a soli 17 anni spostandosi in diversi Paesi, parte dal Paraguay per giungere fino all’Italia e alla Francia, nelle vesti di modella. E’ poi nel 2006 al fianco di Alberto Castagna che debutta come valletta nel programma storico di rete quattro Stranamore. Poi passa ala Rai con Scorie, e ancora partecipa ad un video del rapper statunitense Coolio, insieme ad una giovanissima e sconosciuta Belen Rodriguez. Da lì in poi è diventata una showgirl avviata nel mondo della televisione.

A 40 anni però tutto cambia: può dire di essere una persona nuova, più matura e consapevole, condizione ovviamente raggiunta soltanto dopo aver sofferto molto. Cos’è accaduto? Il dramma in questione è l’incubo di qualsiasi genitore: sopravvivere alla morte di un figlio.

Claudia perde una figlia di soli sei mesi, Carolina Indina Sky, e la colpa è di un batterio che l’ha soffocata nel sonno. Il lutto l’ha devastata, perché si tratta di un dolore indelebile e terribile, infatti ha pensato al suicidio. Non dimentica quanto accaduto, ma la forza dell’amore per la figlia scomparsa e gli altri due rimasti, l’ha fatta rinascere. Come?

Si allontana dalla tv, anche perché nel 2018 ritenta di fare l’Isola, ma viene eliminata dopo sole due puntate. Così, conosciuti i social media, da chef di casa, è diventata una food blogger con la passione per le ricette digitali. Adesso, la sua vita è più semplice, lontana dal lusso, ma molto più serena.