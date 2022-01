“Al GF Vip per fare l’amore con lei”: confessione bollente dell’ex vippone

Al GF Vip non ci sono freni che possano contenere la passione e l’amore che nasce all’interno della casa più chiacchierata e spiata d’Italia. A parlare è un ex gieffino che ha fatto chiarezza sulla situazione vissuta, ma non solo. Ha deciso di rivelare tutto quello che sente!

Niente può placare il suo desiderio, neanche la quarantena per la pandemia! L’ex gieffino è colmo d’amore per la sua bella vippona. L’edizione del GF Vip di quest’anno è un pochino deludente in fattore di relazione sentimentali. Tranne che per qualcuno, ma la maggior parte dei coinquilini non sta vivendo la storia d’amore che il pubblico si immagina, anche facendo il paragone con quelle delle stagioni passate. Nel caso di questa coppia sono stati tanti i dubbi sulla purezza del rapporto, infatti non tardano ad arrivare le parole del vip che come frecce si scagliano contro gli haters e rivelano verità inedite.

Di battibecchi continui e scontri all’ultimo grido, il pubblico a casa ne ha piene le tasche, ma quando al GF Vip si difende l’amore, ecco che i telespettatori sono contenti di vedere un po’ di romanticismo. Forse, è proprio questo il grande assente dell’edizione corrente, e tra i gieffini ed ex concorrenti qualcuno ci prova.

Oltre ai gesti che scaldano il cuore, ce ne sono altri che scaldano gli animi. Si tratta dell’ennesima proposta di squalifica per un vip, come reagirà il concorrente? Soprattutto, si assisterà a delle eliminazioni del genere quest’anno, oppure è sono solo un ricordo?

Ne vedremo delle belle, anche perché ci sono nuove rivelazioni che stanno stravolgendo l’ordine delle cose ancora una volta.

GF Vip, arriva la confessione più attesa!

Tra le novità non possiamo non citare il clamoroso addio di un concorrente, la notizia sta divagando nel web e nelle riviste più importanti, che sia la volta buona che vada via? Al momento, non ci sono certezze per quanto riguarda i nuovi abbandoni, ma ce ne sono altre in riferimento ai sentimenti. Direttamente dal GF Vip arrivano le parole del gieffino più innamorato che mai che rivela la verità alle male lingue!

Si tratta del duo composto da Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli! Entrambi sono due protagonisti indiscussi di questa edizione, nonostante l’eliminazione del gieffino. Sono uniti da un legame saldo, forse maggiore di quello che è trapelato dalla diretta tv. E’ lo stesso vip che decide di combattere una volta per tutte gli haters facendo chiarezza sul rapporto.

E’ soprattutto la frase tanto attesa che sta facendo invece impazzire i fan, e lui afferma:

“Torno nella Casa per fare l’amore con Miriana. La desidero con passione, la voglio riempire di baci, e… Ha vissuto cose belle, ma anche tante cose brutte nella vita ma ha iniziato a fidarsi di me.”

Ma non finisce qui, perché ribadisce la verità sul rapporto con l’ex fidanzata. Infatti afferma che al di là della relazione con Miriana, si sarebbero comunque detti addio perché le cose non andavano più bene anche a causa della distanza tra loro due, visto che l’ex viveva in un altro Paese.

Infine, nella foto postata nel suo profilo ufficiale di Instagram dedica all’amata queste parole:

“Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui.”

Insomma, si tratta di una vera dichiarazione d’amore, anche perché è pronto ad accoglierla a braccia aperte!