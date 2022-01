Fritta perfetta, alta e gustosa: il trucco per un risultato delizioso

Saper rigirare le frittata è un’arte tipica dei bravi oratori, ma non solo. E’ la tecnica perfetta per chi vuole realizzare una ricetta gustosa e pratica. Sai che è possibile prepararla in poche e semplici mosse? Devi soltanto attuare dei piccoli accorgimenti che non ti faranno commettere alcun errore.

Se vuoi una ricetta che sia una garanzia ti sbagli, perché gli errori possono comunque essere commessi. Nel cucinare la frittata il trucco sta proprio in quei segreti del mestiere che si sono un po’ persi, ma che una volta conosciuti ti permetteranno di realizzare una portata da leccarsi i baffi. Non ti ci vorranno chissà quali ingredienti, anche perché la ricetta del piatto è unica proprio per la sua praticità ed economicità. Che aspetti? Scorri questa guida imbattibile, vedrai non te ne pentirai.

Se le uova sono il tuo cavallo di battaglia in cucina, sei nel posto giusto! Le ricette che possono essere realizzate con questo prodotto sono infinite, ma bisogna conoscere dei trucchetti del mestiere per non fallire. Quante volte ti è capitato di fare una frittata mal riuscita? Si intende così quando non è alta, bensì bassa e secca! Ecco il segreto dello chef.

Ricorda che però tra tutti i cattivi odori, le uova sono quelle che hanno un tanfo fastidioso per l’olfatto. Non c’è nulla da temere, perché la puzza di uova può essere eliminata in poche e semplici mosse, quello che però devi fare è non perdere tempo.

Allora, sei pronto per conoscere il trucco dello Chef Barbieri?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricette facili in soli 10 minuti: idee geniali!

La frittata perfetta esiste, ecco il trucco infallibile!

In cucina si può sempre osare, ragion per cui potresti accostare a questa ricetta tradizionale e semplice, qualcosa di sfizioso e unico. Conosci la ricetta delle patate allo Zafferano? Vedrai non te ne pentirai, sono gustose, sfiziose, facili da preparare, e il loro gusto è indimenticabile! Che aspetti? Prendi i tuoi utensili da cucina a mettiti al lavoro, non c’è tempo da perdere, perché la frittata perfetta ti aspetta!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pizza rustica: le ricette semplici e veloci per un risultato eccezionale

Tutto quello che ti serve sapere è che la vera preparazione di questo piatto consiste in una semplice operazione che pochi conoscono. Innanzitutto, utilizza una padella antiaderente, perché mettere troppo olio non è la soluzione, bensì un danno. Abbondare con questo prodotto non fa bene né alla tua salute, tantomeno alla riuscita della ricetta.

Così, la padella antiaderente sarà tua alleata, ma non solo. Prendi due ciotole, perché se credi che per fare una frittata perfetta ti basti sbattere le uova e aggiustare di sale, stai sbagliando di grosso.

Da una parte lavora i tuorli aggiungendo sale, pepe nero, e le tue spezie preferite, anche la curcuma di ci sta bene, e perché no del formaggio grattugiato! E gli albumi? Vanno montati a neve a parte.

Una volta lavorati tuorli e albumi, uniscili delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto, evitando di fare gesti repentini perché questo potrebbe favorire l’ingresso di aria nel composto e questo si potrebbe smontare di conseguenza.

Dopo di ciò, metti tutto nella padella antiaderente e mettici su un coperchio. Il motivo? Per la stessa ragione del non fare entrare aria nel composto nella fase precedente. Anche soltanto uno spiffero potrebbe rendere la tua frittata bassa, secca e senza gusto.

Che aspetti? Metti in pratica i trucchi dello Chef Barbieri, sono una garanzia!