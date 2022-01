Nonna bis a 55 anni: la felicità dell’amatissima conduttrice

Non si tratta di essere semplicemente una nonna, ma una nonna bis! La conduttrice televisiva è al settimo cielo per quanto accaduto nella sua famiglia. In questi tempi di malinconia e tristezza, vivere delle gioie di questo tipo fa tornare un barlume di speranza nei cuori. Ecco il racconto inedito ai fan.

La vita ha in serbo tantissime sorprese, sia belle che brutte, e noi spettatori e protagonisti, dobbiamo affrontare tutte le sfide. Essere sempre al massimo delle energie non è possibile, ma senza dubbio vivere di petto queste notizie non può che essere un’arma in più. E’ il caso della conduttrice televisiva che è diventata nonna per la seconda volta. Decide di confessare dei dettagli inediti sul periodo precedente alla nascita, ma non solo. Scorri per scoprire la verità inaspettata sulla presentatrice e la sua famiglia.

Pronti per pappe e pannolini? La nostra nonna bis è al settimo cielo! Diventare genitori è una delle scelte più profonde e sentite che si possano prendere, ma diventare nonni è qualcosa di diverso. E’ come se si subisse la scelta, perché fatta dai propri figli, ma di conseguenza è come diventare mamma o papà per la seconda volta!

Diciamo che oltre alle difficoltà del momento dovute alla pandemia di coronavirus, ci sono dei lieti annunci. Anche la famiglia social più famosa si allarga, e i post su Instagram dedicati all’evento testimoniano la gioia infinita dell’ultima novità.

Anche la nonna bis è felicissima. In occasione dell’evento in questione ha deciso di condividere degli scatti personali ed inediti, ma non solo. Anche le sue parole rivelano qualcosa di inaspettato e di toccante.

Arriva la nonna bis più felice del mondo!

Ci sono tanti fiocchi in arrivo per il 2022, non bastavano quelli del 2021! L’anno è iniziato da poco e già ci sono dei grandi annunci in corso. L’ultimo dell’anno passato che ha sconvolto tutti è stato il fiocco azzurro per l’attore più amato, insomma una notizia meravigliosa. Lo stesso può dirsi per la conduttrice televisiva che nonostante gli anni di esperienza televisiva continua a commuoversi in modo spontaneo senza riuscire a mascherare le lacrime e la commozione. Ecco la news del giorno!

Si tratta dell’unica e sola conduttrice Rai più amata, Paola Perego! La showgirl è sempre stata un punto di riferimento per la televisione italiana, ma anche per la sua famiglia. Testimone di ciò il rapporto con la figlia, Giulia. La mamma ha sempre postato delle foto che rappresentano questo bellissimo legame, specialmente adesso che è nata Alice.

Si era già parlato della gravidanza in corso, ma adesso che è nata non potevano mancare altre foto che manifestano la grande gioia. Il piccolo Pietro aveva già fatto irruzione nelle loro vite, ma adesso che c’è anche Alice, tutto sembra perfetto.

Paola ha avuto Giulia nel precedente matrimonio con Andrea Carnevale, primo marito con il quale però ha divorziato nel 1997. Da questo matrimonio c’è anche un secondogenito, Riccardo, ma nonostante gli anni e le soluzioni intraprese, questo amore è finito con un divorzio.

Al di là della separazione però, l’amore è rimasto. Infatti si parla di una famiglia felice, nella quale Paola ha saputo mantenere le redini, specialmente quando i figli ne avevano di bisogno. Quando lei è diventata mamma era ancora giovane, aveva solo 25 anni. Adesso proprio per l’esperienza maturata è in grado di essere forte per sua figlia. Infatti afferma queste parole:

“Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa.”

E ancora afferma nelle foto sopra postate:

“L’amore non si divide, si moltiplica. È NATA ALICE.”

Condivide una foto che senza mascherina FFp2 sarebbe stata molto più bella! La figlia gestisce l’agenzia di talent e management Cassandra mgmt, e sicuramente tra la scelta di un talent e l’altro, avrà bisogno dell’aiuto della mamma che è sempre al suo fianco.