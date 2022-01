Royal Family: ancora un grave lutto per la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta dovrà accettare un’altra perdita. Sua Maestà ha da poco perso un’altra persona importante. Ecco di chi si trattava

Non è un buon periodo per la Regina Elisabetta. Nel corso dell’ultimo biennio, l’anziana sovrana ha dovuto affrontare una serie di peripezie. Il primo episodio spiacevole per Queen Elisabeth è stato sicuramente il clamoroso addio all’Inghilterra da parte di Harry e Meghan, che ha sconvolto l’opinione pubblica ed ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo sui Windsor.

Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Con l’addio al Regno Unito, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno rinunciato a tutti i diritti e doveri legati alla corona inglese. Ma non è tutto, perché Elisabetta II ha dovuto sopportare anche le vicende giudiziarie di suo figlio Andrea, finito su tutti i giornali dopo alcune denunce per presunti abusi sessuali.

Ma la notizia più sconvolgente per la regina è stata sicuramente la morte di suo marito. Il Principe Filippo è morto lo scorso 9 aprile, poche settimane prima di festeggiare il suo centesimo compleanno. Questo è stato il primo Natale che la Regina Elisabetta ha vissuto da vedova. Dopo tutte queste disavventure, Sua Maestà ha ricevuto un’altra notizia devastante. Si tratta di un lutto molto importante per lei. Scopriamo insieme il motivo.

Grave lutto per la Regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia

Il 2021 è iniziato male ed è finito ancora peggio per la Regina Elisabetta. La notizia risale allo scorso 29 dicembre ma è arrivata ai media britannici soltanto negli ultimi giorni: è morta Lady Farnham, la dama di compagnia di Elisabetta. È stata al suo servizio per 44 anni, accompagnando lei e suo marito Filippo in giro per il mondo nelle loro tournée.

Secondo una fonte riportata da The Sun, Lady Farnham era “una donna sempre di buon umore, molto affascinante ed attraente. Riusciva ad essere molto generosa con le nuove persone che si univano alla Famiglia Reale”. La dama di compagnia era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, ed è morta nella propria abitazione alle porte di Londra.

A dicembre era morta anche la Duchessa di Grafton, a lungo Lady of the Bedchamber, la camerista della Regina Elisabetta. Aveva 101 anni e pare che l’anziana sovrana fosse molto affezionata a lei. Questo è sicuramente un periodo particolarmente negativo per Elisabetta. The Sun ha commentato in questo modo gli ultimi mesi della sovrana: “Sfortunatamente una triste conseguenza di vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni”.