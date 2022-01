Ex Uomini e Donne vuota il sacco: ecco cos’è successo dopo l’addio

By

Dopo l’addio a Uomini e Donne, l’ex protagonista ha deciso di vuotare il sacco e di rivelare che cos’è realmente successo.

Uomini e Donne, durante il corso della sua messa in onda, lancia sempre numerosi personaggi, appartenenti sia al Trono Over che al Classico, che fanno breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che diventano seguitissimi sul mondo dei social e continuano ad avere un certo successo proprio perché si è venuto a creare un legame speciale con loro e sono curiosi di sapere come prosegue la loro vita al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

E’ il caso di Marcello Messina che ha lasciato il programma perché si è innamorato di una donna al di fuori del programma e ha preferito viverla piuttosto che fingere finti interessi al centro studio. Durante il suo percorso, però, è stato spesso accusato dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari di essere falso e non sono di certo mancate le discussioni, ma ora dopo l’addio al Trono Over qualcosa sembrerebbe essere cambiato.

Marcello Messina rompe il silenzio su Gianni e Tina dopo Uomini e Donne

Marcello Messina, dopo la fine della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Fralof per Più Donna, dove ha ammesso che durante l’ultima puntata a cui ha preso parte, qualcosa è cambiato tra lui e gli opinionisti che sembrerebbero aver cambiato idea su di lui, rivalutando il suo percorso e la sua sincerità all’interno del programma.

“Secondo me alla fine sia Gianni che Tina si sono ricreduti sulla mia persona“ ha spiegato il cavaliere durante il corso dell’intervista dopo la fine della sua esperienza all’interno del programma di successo di canale 5. “Adesso sanno che sono corretto e pulito“ ha subito aggiunto, vivendosi più che mai alla luce del sole la relazione con la sua nuova compagna, conosciuta proprio mentre prendeva parte al dating show di Maria De Filippi.

“L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito“ ha poi concluso, svelando un inedito retroscena di cui il pubblico del piccolo schermo non era ancora a conoscenza. “Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore” ha poi chiarito.

Marcello Messina dopo Uomini e Donne sembrerebbe essere riuscito nel suo intento: quello di trovare l’amore e la relazione con la sua nuova compagna prosegue a gonfie vele più che mai.