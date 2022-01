Quale parte del corpo ti attrae di più dell’altro sesso? Rispondi al test e scopri chi sei veramente

La psicanalista A. Sepe ha creato un test psicologico ad hoc. Questo si basa su una scelta: devi rivelarci quale parte ti attrae di più dell’altro sesso.

Avere attrazione verso una parte specifica del corpo racchiude un significato psicologico che rivela alcuni aspetti della tua personalità.

Con il test del corpo puoi scoprire chi sei. Ad esempio, se prediligi gli occhi alle mani, la risposta rivela una parte nascosta di te.

Scopriamo come si svolge questo test del corpo

Test: dimmi quale parte del corpo ti attrae e scopri chi sei

In questo test del corpo devi fare una scelta tra sei opzioni. Il corpo è attraente di base, ma alcune parti possono attirare la nostra attenzione in modo più rilevante e passionale.

Immaginati di trovarti di fronte ad un uomo o una donna bellissimo/a: cosa guardi per prima cosa?

La risposta rivela chi sei veramente e non ci resta che scoprirci insieme.

1) Bocca

Sei una persona che ha dentro di se grande energia, tanti interessi e molta passone. Hai un animo comunicativo e vivace.

Per te la vita si basa sul romanticismo e proprio per questo ti attraggono le persone che sanno comunicare direttamente con il tuo cuore.

Il tuo umore e la tua energia si muove in funzione dell’amore.

Sai come parlare in modo provocante e sensuale e questo tuo modo di comunicare ti rende spesso vincente. Sai cosa dire in ogni contesto.

Tu ami tutti i tipi di baci, sia quelli dolci che quelli passionali con le mani in ogni parte del tuo corpo. L’importante è che ci sia lo sfiorarsi delle labbra e il brividino prima del tanto atteso contatto.

2) Mani

Sei una persona attiva e decisamente pratica. Non riesci a stare ferma più di dieci minuti e tieni molto all’ordine e alla organizzazione.

Ti piace avere gente intorno a te e ami il contatto fisico, soprattutto gli abbracci. La tua priorità è l’amicizia e per te vince pure sull’amore. Un tradimento dal partner riusciresti ad accettarlo, ma non dal tuo migliore amico.

3) Fondo schiena

La tua scelta rivela che sei una persona passionale, allegra e aperta. Tu pensi che la vita si basi tutto sulla botta di… fortuna!

Hai un debole per le persone che ti fanno ridere di gusto. Tu ti muovi in base alla tua curiosità e ciò ti porta anche allo scoprire nuove culture.

Infatti, ti piace viaggiare, ma essendo una persona avventuriera, prendi i biglietti a scatola chiusa o senza fare progetti sulla destinazione.

Sei anche una persona fatalista: ciò che deve accadere, accadrà. Non ci resta che attendere senza agitarsi troppo.

Leggi anche –> Test: scegli uno scarabocchio e scopri come ti vedono gli altri

4) Viso

Pignola e precisa, tu hai un grande senso dell’estetica che si basa sull’equilibrio di forme e colori. Ti guardi attorno e cerchi sempre di migliorarti.

Ti piace lavorare e tu hai un anima da leader: ti piace prendere decisioni ed avere il comando di progetti importanti.

Insomma, sai dove vuoi arrivare e punti in alto. Proprio per questo vuoi accanto a te una persona che sappia cosa voglia dire tenacia e costanza.

Leggi anche –> Test della farfalla: dimmi quale scegli e ti dirò chi vedo accanto a te nel futuro

5) Gambe

Sei una persona intraprendente ed energica. Tu sai far valere le tue ragioni: quando ti fanno un torto, non ti arrendi finché non hai ottenuto ciò che ti spetta.

Ami tutto ciò che è pratico e non riesci proprio a sopportare le persone di indole tranquilla e con poco entusiasmo e voglia di vivere.

Tu parli in modo sincero e schietto e per questo non tolleri i furbi e i bugiardi. Cerchi proprio di starne alla larga e chi ti mente sa che rischia di non essere mai perdonato da te.

Leggi anche –> Test degli animali: scegline uno e scopri il tuo destino

6) Occhi

La scelta degli occhi significa che sei una persona generosa, profonda, passionale e sensibile.

Quando guardi un altro individuo ricerchi la bellezza interiore: possono essere anche belle, ma se non hanno niente da raccontare o una personalità evidente, tu non te le fili proprio.

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima” e tu sai bene come comunicare. Ami la vita, non giudichi al primo impatto e cerchi di dare sempre una ragione ai comportamenti celati dei tuoi amici.

Uno scambio di sguardi e tu hai già capito tutto