Se pensi che un presentatore del calibro di Gerry Scotti non abbia mai sofferto nella sua vita, stai commettendo un gravissimo errore umano di valutazione. Il conduttore è molto amato nel panorama televisivo italiano, ma anche lui ha vissuto un terribile dramma, dal quale però è rinato. Le parole lasciano senza fiato.

Essere un personaggio tanto amato come Gerry Scotti non è sempre rose e fiori. A causa del fatto che si tratta di gente famosa, di conseguenza si sviluppano dei gravi pregiudizi per i quali si ritiene che le persone che fanno parte del mondo dei vip non abbiano mai sofferto. La verità è che dentro si è portato un dolore tremendo di cui ha deciso di parlare, ma anche di dare una lezione di vita ai fan che lo seguono da sempre. Rinascere è possibile, ma ci vuole volontà e forza d’animo, ecco la decisione presa.

Programmi televisivi, ospitate, giochi a premio, Guinness World Record, cosa non ha fatto Gerry Scotti? L’amato conduttore è un’icona per il palinsesto televisivo, perché è sul piccolo schermo praticamente da sempre! Simpatico, generoso e sempre pronto a scherzare, ha regalato tante risate e sano intrattenimento ai telespettatori. Pochi sanno che dietro questa allegria si nasconde un uomo con un dolore terribile.

Così, tra dilemmi e difficoltà, abbiamo la fortuna di conoscere qualcosa di inedito che fa parte della vita del conduttore che mai si risparmia per il suo amato pubblico. Testimone di ciò è il fatto che regala una confessione inaspettata e di grande valore.

Gerry Scotti racconta la verità sul dramma vissuto

Di solito, si è abituati a vedere questo personaggio sorridente e senza cattiveria, ma a volte dietro tanti allegri sorrisi, si annida un dramma interiore che viene camuffato molto bene da una maschera. Gerry Scotti ha avuto il coronavirus, la malattia che sta distruggendo l’intero pianeta, modificando il concetto stesso di normalità.

Il conduttore ha sia contratto il virus, ma non solo. Ha avuto delle terribili conseguenze di salute. Non si conoscono tutti i dettagli di questo nuovo male, ma quello che è certo è che la pandemia sta mettendo chiunque a dura prova, specialmente chi è un soggetto fragile. Lui rientra in questa categoria a causa del peso, naturale in parte per la sua altezza, ma in eccesso per quanto riguarda qualche chilo di troppo.

Così, le conseguenze della malattia sono state tragiche. Dalla terapia intensiva tutto si è complicato. Spossatezza, problemi respiratori, ed un peso che risultava eccessivo per il suo corpo. Allora, rimboccandosi le maniche ha capito che doveva dare una smossa alla sua vita, rinvigorendo la salute fisica e mentale.

Ha sfruttato l’incubo che stava vivendo a suo favore: in ospedale perde 11 kg, perché non incentivare questa rinascita con uno stile di vita più sano una volta guarito?

Inizia una dieta, dimagrisce e il suo animo risulta più leggero. Ha perso peso non per rispondere a dei dettami estetici che mai gli sono interessati, ma per ovviare quelle che sono delle gravi condizioni di salute, che di certo il coronavirus non ha migliorato. Come ha fatto?

Ha tolto la carne e ha seguito ha scelto una dieta vegetariana. Un grande passo, ma soprattutto un atto di coraggio e amore verso la cura di sé stessi.