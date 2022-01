Manuel Bortuzzo rimanda l’abbandono al GF Vip: ecco perchè

Manuel Bortuzzo rimanda l’addio al Grande Fratello Vip 2021: il nuotatore abbandonerà la casa lunedì 24 gennaio, ecco perchè!

Manuel Bortuzzo ha rimandato ancora l’addio al Grande Fratello Vip 2021. Come ha spiegato anche il padre del nuotatore, Manuel Bortuzzo, per motivi di salute, si ritirerà dal reality show per tornare alla sua vita e riprendere gli allenamenti e le varie sedute di fisioterapia. L’abbandono di Manuel era previsto per venerdì 17 gennaio, salvo poi rinviare alla puntata in onda oggi, venerd’ 21 gennaio.

Tuttavia, Manuel non abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip come aveva svelato la stessa Lulù alla sorella Jessica. La data fatidica per l’addio di Manuel al Grande Fratello Vip lunedì 24 gennaio, ma qual è il motivo per il quale è stata rimandata la sua uscita?

Manuel Bortuzzo, il motivo del rinvio dell’addio al Grande Fratello Vip 2021

Manuel Bortuzzo, insieme al Grande Fratello vip, ha deciso di restare nella casa fino al 24 gennaio, giorno in cui andrà in onda la nuova puntata del reality show durante la quale sarà dedicato un blocco intero al nuotatore. Una scelta per permettere ad Alfonso Signorini di dare spazio alla storia di Manuel.

La puntata che sarà trasmessa lunedì 24 gennaio non sarà eliminatoria contrariamente a quella in onda questa sera nel corso della quale uno tra Valeria Marini-Giacomo Urtis, Jessica Selassiè, Federica Calemme e Davide Silvestri lascerà la casa. Come in ogni puntata eliminatoria, i nominati ricevono sorprese. Il tempo da dedicare a Manuel sarebbe stato sicuramente inferiore rispetto a quello di lunedì prossimo.

Il motivo principale che potrebbe aver spinto Manuel a restare in casa fino al 24 gennaio potrebbe essere legato alla fidanzata Lulù. Era il 22 settembre quando Manuel e Lulù, dopo una settimana di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip si diedero il primo bacio dando il via ad una storia che tra alti e bassi ha portato entrambi ad innamorarsi.

Negli scorsi giorni, mentre erano in camera con Gianmaria Antinolfi, Lulù, pensando all’uscita di Manuel inizialmente fissata per il 21 gennaio, non aveva nascosto la propria malinconia: “Il giorno dopo sarà il nostro giorno”, aveva detto Lilù pensando al loro mesiversario.

Manuel, dunque, potrebbe aver deciso di trascorrere il weekend in casa per restare con Lulù in un giorno importante per il loro amore. Per l’ultimo weekend insieme nella casa del Grande Fratello Vip, inoltre, Manuel e Lulù stanno pensando di festeggiare in modo speciae. “Amore sabato è il nostro giorno. Facciamo qualcosa di bello?”, ha chiesto Lulù a Manuel. “Adesso vediamo se sabato o domenica in base a quello che c’è sabato”, ha risposto Manuel.

Per Manuel e Lulù sarà un weekend speciale: da lunedì sera, infatti, affronteranno la prova della lontananza. Manuel tornerà alla sua vita mentre Lulù resterà nella casa del Grande Fratello Vip con il sostegno del nuotatore dall’esterno.