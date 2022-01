Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, colpo di scena prima dell’addio al GF Vip

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sempre più innamorati: prima dell’addio di lui al GF Vip, arriva il colpo di scena.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 l’amore è nell’aria. Ad essere stati travolti dal sentimento più bello sono stati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, dopo aver superato difficoltà, paure e timori, hanno trovato un equilibrio perfetto vivendo praticamente in simbiosi nell’ultimo mese. Innamorati, complici e sempre più uniti, per Manuel e Lulù, tuttavia, si avvicina il momento in cui dovranno separarsi.

Manuel, infatti, salvo colpi di scena, dovrebbe lasciare la casa per motivi di salute durante la puntata di venerdì 21 gennaio. Per i due innamorati sarà un momento particolarmente difficile da affrontare. Se, infatti, Manuel tornerà a casa, Lulù continuerà la propria avventura nella casa di Cinecittà in attesa di riabbracciare Manuel con cui ha già tantissimi progetti di vita insieme.

Manuel Bortuzzo e Lulù: lei fa sognare i fan, la rivelazione al Grande Fratello Vip

Manuel e Lulù hanno lottato per il loro amore contro paure e insicurezze, ma oggi, non solo sono sempre più innamorati, ma hanno anche importanti progetti di vita. A confessarli sono stati proprio il nuotatore e la principessa del Grande Fratello Vip 2021 che, con le loro parole, stanno facendo sognare i fan più romantici del reality, ma stanno facendo ricredere anche i fan più scettici.

Dopo Manuel Bortuzzo che ha confessato di voler andare a convivere con Lulù, anche quest’ultima, in preda ad un momento di sconforto, ha svelato i progetti di vita che ha con il nuotatore. Tutto è accaduto durante la festa di compleanno di Katia Ricciarelli per la quale è stata organizzata una serata lirica. Delusa dal ruolo che le era stato assegnato, Lulù si è lasciata andare ad uno sfogo con Manuel lasciandosi andare ad una dichiarazione che sta facendo sognare i fan.

“Questa recita non ha senso, gli innamorati dovevamo farli io e te. Anche Miriana ha detto che ho ragione su questa cosa ‘ha più senso che lo facciano Lulù e Manu che sono una coppia reale da quattro mesi’. Sì perché è da mesi che stiamo insieme, siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro. Quindi siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme”.

Il discorso di Lulù a Manuel giustissimo sulle parti, però sono rimasta ferma a una frase “Noi siamo certi che vogliamo stare insieme, che ci SPOSEREMO” CON CALMAAAAA #gfvip pic.twitter.com/RJfjkQSB16 — 🍿 (@beezybooh) January 19, 2022

Parole importanti, quelle di Lulù che dovrà affrontare l’ultima parte dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip senza Manuel Bortuzzo, pronto a sostenerla da fuori.