Jessica Selassiè crolla al Grande Fratello Vip: il bel discorso della sorella Lulù e l’incoraggiamento dell’amico di Manuel Bortuzzo.

Jessica Selassiè sta attraversando un momento davvero difficile. Tutto è nato durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quale Sophie Codegoni ha incontrato la madre Valeria. Quest’ultima ha puntato il dito contro Jessica attaccandola in diretta. “Perché non dici le cose in faccia? Non voglio discutere…Non saresti proprio da considerare…Lulù ti ha detto una cosa perfetta…Stai facendo una brutta figura… Credimi ma fuori stai facendo passare un messaggio orribile…”, ha detto la madre di Sophie.

Jessica si è così lasciata andare ad un pianto disperato. A consolarla e a spronarla è stata la sorella Lulù che l’ha esortata a non lasciarsi più coinvolgere da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano trascorrendo più tempo con lei e Manuel. Oltre al discorso di Lulù che il pubblico ha particolarmente apprezzato, per Jessica, sono arrivate anche le parole di uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo.

Jessica Selassiè, l’incoraggiamento della sorella Lulù e le parole dell’amico di Manuel Bortuzzo

Di fronte al crollo della sorella Jessica, Lulù Selassiè ha provato non solo a rassicurarla, ma anche a spronarla a concentrarsi su se stessa e il proprio percorso. “Jessica, lui non è l’uomo della tua vita. Sei stata innamorata nella tua vita? Sì! […] Ora lo dico per te, staccati da Alessandro e non pensare a queste ca**te. Stai con me e Manu e se vedi Ale e Sophi da soli in casa non andare da loro! Se tu durante il giorno stai con me e Manu non mi dai fastidio, anche la notte vieni a dormire con noi!”, sono le parole che Lulù ha detto alla sorella.

Per Jessica, inoltre, sono arrivate anche le parole di consolazione di Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan che sono molto vicine alle sorelle Selassiè nonchè quelle di Giacomo Urtis, Valeria Marini, Alessandro Basciano e Barù. Nonostante in casa abbia il sostegno di diverse persone, Jessica è convinta che la prossima eliminata sarà lei.

Al termine della puntata trasmessa il 17 gennaio, Jessica è finita al televoto con Davide Silvestri, Federica Calemme e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Sul web, però, non tante le persone che si sono schierate dalla sua parte e, tra queste, c’è Davide Ismaele, uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo che ha già difeso quest’ultimo e Lulù da Katia Ricciarelli.

LEGGI ANCHE —> GF VIP DAYTIME 18/1/22, DOPO LA DIRETTA ACCADE L’IMPENSABILE: DINAMICHE SCONVOLTE

Dopo l’eliminazione, Clarissa ha conosciuto Davide, l’amico di Manuel, con cui spesso regala anche delle dirette Instagram. Stavolta, l’amico di Manuel ha deciso di spendere delle parole per Jessica su Twitter.

“Vedere la mamma dì Sophie accanirsi contro Jessica non è stato uno spettacolo bello! Inoltre si è fatta portavoce dì un messaggio della nazione che è falso! Jessi è una ragazza sensibile e amata! Purtroppo “innamorata”… e la sua fragilità in questa storia fa tenerezza!”, ha scritto Davide che ha poi esortato tutti a votare per Jessica per permetterle di restare in casa.

LEGGI ANCHE —> JESSICA SELASSIÈ CROLLA NELLA NOTTE AL GF VIP: A CONSOLARLA È PROPRIO LUI

Vedere la mamma dì Sophie accanirsi contro Jessica non è stato uno spettacolo bello! Inoltre si è fatta portavoce dì un messaggio della nazione che è falso! Jessi è una ragazza sensibile e amata! Purtroppo “innamorata”… e la sua fragilità in questa storia fa tenerezza! #GFvip pic.twitter.com/s2wT9k7d8e — Davide Ismaele (@davismaele) January 18, 2022

Jessica, dunque, dopo tante lacrime, riuscirà a ritrovare il sorriso? Il pubblico si augura di sì!