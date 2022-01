GF Vip daytime 18/1/22, dopo la diretta accade l’impensabile: dinamiche sconvolte

Al GF Vip dopo la diretta con Alfonso Signorini è accaduto l’impensabile: tutte le dinamiche sono di nuovo scombussolate.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime. Daytime molto particolare in quanto viene trasmesso su canale 5 dopo la prima diretta di questa settimana condotta da Alfonso Signorini su canale 5, dove oltre ad eleggere il concorrente preferito di questa settimana, che ha avuto l’arduo compito di condannare un suo compagno di viaggio, si sono esplorate diverse dinamiche che hanno rotto gli equilibri nella Casa.

Tant’è che si oggi parte con il botto in quanto ci viene mostrato il brindisi di Soleil Sorge in onore di Alex Belli. L’ex stella di Centovetrine ha apprezzato e non poco il gesto, esaltandolo sui social. Chi invece non ha apprezzato è stata sua moglie Delia Duran che ha riscontrato che lui sta facendo esattamente l’opposto di quello che lei gli aveva chiesto di fare. Ovvero darle delle dimostrazioni sul perché continuare sul loro rapporto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convinta che l’amore tra loro sia giunto al capolinea. Tant’è che Delia, subito dopo la puntata, ha avuto un crollo e si è confidata con Nathaly Caldonazzo che le ha consigliato di fuggire da lui perché sentimentalmente pericoloso.

Sophie Codegoni delusa da Jessica Selassiè al GF Vip

L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha rotto le dinamiche anche tra gli altri concorrenti. Soleil Sorge ha preso le distanze da Manila Nazzaro. Colpevole, secondo il suo punto di vista, di essersi avvicinata un po’ troppo alla moglie di Alex Belli piuttosto che offrire il suo supporto a lei.

L’ex Miss Italia si è difesa affermando che lei ha offerto il suo supporto ad entrambe e non vede il motivo per cui dovrebbe andare contro Delia in quanto dopo averla conosciuta ritiene che sia una donna meravigliosa e con una storia da raccontare.

LEGGI ANCHE: Ex Uomini e Donne rifiutò il gieffino Alessandro Basciano: poi la sua scelta

Anche Katia Ricciarelli ha preso le distanze, ma se in un primo momento aveva dubitato di Manila ora dubita della Sorge, insinuando che lei voglia che le sue amiche escludano Delia dalla casa del Grande Fratello Vip. Trovando tutto questo alquanto infantile.

Spazio anche a Jessica Selassiè che ha giudicato i continui alti e bassi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’amicizia tra le due è arrivata al capolinea. Tant’è che la mamma della Codegoni, dopo aver fatto una sorpresa a sua figlia, ne ha approfittato per demolire la Princess, accusandola di essere una persona falsa.

LEGGI ANCHE: Delia Duran e un delicato segreto: la verità al GF Vip

Il suo intervento ha scombussolato tutti e Sophie inizia a dubitare di Jessica e quest’ultima dopo la diretta è crollata a causa degli attacchi ricevuti.