Uomini e Donne puntata 18/1/22, spuntano chat compromettenti: Gianni lo inchioda

A Uomini e Donne spuntano chat compromettenti. Gianni Sperti inchioda il cavaliere in puntata e in studio racconta come stanno le cose.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Ovviamente, come di consueto, l’appuntamento inizia con i protagonisti del Trono Over e al centro dello studio ci sono Biagio ed Elena.

Lui aveva iniziato una conoscenza con la dama ed era così preso da lei tanto da volerle chiedere l’esclusiva. Elena ha gentilmente declinato, affermando la loro relazione è iniziata davvero da poco per poter chiedere l’esclusiva. Questo però ha mandato lui su tutte le furie ed oggi hanno avuto modo di potersi confrontare per una seconda volta e non sono mancate frecciate e accuse reciproche.

La dama ha notato che durante il corso delle loro telefonate lui spariva sempre di sera, trovando scuse varie, per poi tornare in tarda serata, sospettando dunque di avere un’altra donna al di fuori del programma. Biagio ha negato tutto, affermando di parlare semplicemente con suo figlio che abita in Inghilterra e lì c’è il fuso orario di un’ora e per questo motivo si adatta alle sue esigenze, ma nessuno in studio crede alla sua versione della storia, ma non lui molla e lancia pesanti accuse ad Elena.

Gianni Sperti smaschera Biagio a Uomini e Donne

Biagio accusa a sua volta la dama di avere qualcuno al di fuori del programma e che la notizia ha fatto rapidamente il giro del web. A parte lui, però, nessuno in studio sembrerebbe esserne venuto a conoscenza e per dimostrare la sua innocenza chiede a Gianni Sperti di controllare il suo telefono e poi anche quello della dama per scoprire chi dei due mente. La dama accetta e nel frattempo che l’opinionista recupera i cellulari, Maria mostra le due esterne di Matteo Ranieri.

LEGGI ANCHE: Ex Uomini e Donne rifiutò il gieffino Alessandro Basciano: poi la sua scelta

Poco dopo Gianni torna in studio ed ha ammesso di non aver trovato chat con altre donne sul telefono di cavaliere, ma ha comunque qualcosa di interessante. In una conversazione con sua sorella, il cavaliere ammette che il suo obiettivo in questo 2022 è quello di entrare nella casa del Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE: Da Uomini e Donne ad opinionista: ecco cosa fa oggi dopo l’addio alla tv

Per Gianni e Tina questa è la prova che lui non ha alcuna intenzione di trovare l’amore, ma che fa parte del Trono Over di Uomini e Donne soltanto per avere la visibilità necessaria per diventare un personaggio noto, ma non solo. L’opinionista trova anche una chat con Jo Squillo ed è convinto che lui abbia eliminato tutte le chat compromettenti prima di venire in puntata.