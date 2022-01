Da Uomini e Donne ad opinionista: ecco cosa fa oggi dopo l’addio alla tv

Il mestiere di opinionista nei canali televisivi è tra i più controversi. Il motivo? O li si ama, o li si odia, non ci sono vie di mezzo! Spesso perché incarnano uno dei due poli della questione, infatti possono schierarsi a favore dei protagonisti o porsi nettamente contro. Insomma, le loro parole contano molto, specialmente le ultime hanno sconvolto tutti, perché hanno rivelato l’impensabile.

Le recenti vicende televisive sono entrate a gamba tesa nel 2022. L’anno è iniziato con delle notizie bomba! Se pensavi che il 2021 fosse già assurdo, pensa che adesso si è già nel vivo della vicenda proprio a causa di indiscrezioni che hanno un certo peso. L’opinionista di oggi ha confessato l’inconfessabile: parole dure e inedite fanno cadere la maschera a programmi di successo? Oppure, si tratta soltanto di uno stratagemma per tornare alla ribalta? Ecco quanto accaduto e le verità condivise con i fan.

Le notizie arrivano come dei fulmini a ciel sereno, specialmente le ultime dichiarate dall’opinionista più temuta: lasciano il segno. Secondo molti potrebbe sembrare un tentativo per ritornare in auge nella scena televisiva, magari ricreandosi un personaggio nuovo di zecca. Ma non solo. Potrebbe anche essere semplicemente un attacco indiretto a chi non l’ha apprezzata per come dovuto.

Di recente nel dating show ne sono successe di cotte e di crude. Basta fare un recap della puntata di oggi ricca di imprevisti, appunto non ci si annoia mai.

Ecco le parole della donna che ha deciso di sferrare l’attacco e sfatare qualsiasi mito o bugia sul suo conto, la verità è vicina.

L’opinionista spara a zero: rivelazione shock!

Non solo oggi, ma nei giorni passati le rivelazioni sono state molto importanti. L’ex concorrente vuota il sacco dopo l’addio a Uomini e Donne, confessione che senza dubbio ha lasciato a bocca aperta il fedelissimo pubblico a casa che non perde un solo appuntamento con la trasmissione. Abbandoni, ritorni e contrasti, cosa ci si aspetta da un programma nel quale i sentimenti sono assoluti protagonisti? L’opinionista di oggi ha deciso di dare un taglio con il passato, ma non per il motivo già comunicato in passato. In realtà, è saltata fuori una verità inattesa e sconcertante!

Come si fa a non riconoscerla? Si tratta di Karina Cascella, una delle menti più amate e al tempo stesso criticate del programma condotto da Maria De Filippi! L’opinionista non è solo stata un punto di riferimento costante a Uomini e Donne, ma anche in altri format di successo di Canale 5. Ed è proprio qui che salta fuori la notizia.

E’ già da un po’ che non la si vede in televisione, come mai? In passato, aveva dichiarato di aver preso una decisione drastica, ma fondamentale per la sua vita. Nonostante l’attività prolifica e costante nei social media come Instagram, ha deciso di abbandonare i riflettori del piccolo schermo televisivo. Perché?

Il suo desiderio era quello di prendersi una pausa, e di diventare un’imprenditrice affermata! Con a fianco il suo fidato compagno Max Colombo gestisce con molto impegno e dedizione un ristorante a Milano. Progetto nel quale crede con tutta sé stessa, e per il quale ha deciso di cambiare vita. La verità però è nascosta dietro questa affermazione.

La ragione sta nel fatto che è vero che vuole diventare una brava imprenditrice, ma è risaputo che proprio per la sua lingua tagliente e affilata come lame, non sempre è piaciuta a chi gestisce programmi televisivi. Infatti, ecco l’affermazione che rivela tutto:

“Finché vorranno burattini a comando me ne resto a casa mia. Quando qualcuno avrà il coraggio di avere una persona come me, senza timore, dirà il suo pensiero, allora tornerò.”

Insomma, ha sganciato una bella bomba: dichiara che non è libera di manifestare i suoi pensieri! E’ una frase a dir poco pesante se si fa riferimento alle sue ospitate televisive. Che sia la verità? Intanto le parole non sono passate inosservate, restiamo aggiornati per altre rivelazioni!