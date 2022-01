Al GF Vip, Jessica Selassiè stroncata da Barù: “Ecco perché non trova un marito“

Questa edizione del Grande Fratello Vip infervora d’amori. Lulù e Manuel, Miriana e Biagio, Sophie e Alessandro. L’amore è nell’aria e sembra che ne stia per nascere uno nuovo.

Al GF Vip, Jessica Selassiè e Barù, sono sotto l’occhio vigile dei telespettatori e alcuni hanno notato una strana complicità tra i due. Ridono, scherzano, si punzecchiano e il gieffino la scruta da lontano e da vicino.

I fan del GF Vip iniziano a credere in loro e con l’hashtag #jerù sostengono la coppia. Ma Barù sembra aver cambiato parere e ad alcuni concorrenti confessa quel che crede di Jessica: “Ecco perché non trova marito“.

Scopriamo cosa è successo e soprattutto cosa, o meglio chi, si è celato in questo suo cambio di comportamento

Al GF Vip, Barù stronca Jessica Selassié: i fan scioccati

Barù è uno dei nuovi ingressi al GF Vip. Da prima tanto complice con Jessica Selassiè, cambia il suo parere improvvisamente mentre parla con altri gieffini.

Il nipote di Costantino della Gherardesca si trovava sul divano in compagnia di Valeria Marini, Kabir Bedi e della maggiore delle Princesse.

Tutto ad un tratto, il gieffino se ne esce con questa domanda: “Sai qual è il suo problema e perché non trova marito?” riferendosi a Jessica.

Poi prosegue: “E’ un po’ acida e non ha senso dell’umorismo. That’s also very important FOR ME. You can work on it (per me è molto importante, ma ci può lavorare)”.

La Selassiè era lì presente e risponde pacatamente e molto fiera di se: “Sono molto dolce, sensibile… sono gentile e buona“.

I fan della coppia sono divisi: c’è chi crede che Barù l’abbia detto in modo ironico e chi, invece, crede che il gieffino sia influenzato da Soleil Sorge.

Ma ecco che esce il video incriminante: l’influencer disse il suo parere su Jessica prima del discorso di Barù e ha usato le stesse parole di lui.

“That’s also very important FOR ME” but we can work on it” Parlava del senso dell’umorismo di Jessica dopo averla chiamata acida BARÙ SEI SGAMABILE COME POCHI#JERÙPIC.TWITTER.COM/23B7Y2NQPV — •Roberta💙💚• (@Tommowayismyway) JANUARY 16, 2022

Sempre più persone credono che Soleil influenzi tutti in modo negativo, si insinui come una “vipera” e ammali verso di sé. Barù non è mai stato molto esplicito a livello di interesse quando si è dovuto esporre più volte nelle puntate del GF Vip. Jessica intanto si diverte in sua compagnia e si fa rispettare. Che cosa succederà? Non ci resta che guardare la puntata di stasera del Grande Fratello Vip