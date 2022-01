Manuel Bortuzzo: il gesto che fa solo con Lulù e Giucas Casella

Manuel Bortuzzo si lascia andare ad un gesto che fa solo con Lulù Selassiè e Giucas Casella: i fan del Grande Fratello Vip emozionati.

Manuel Bortuzzo si lascia andare ad un gesto nella casa del Grande Fratello Vip che i fan hanno immediatamente notato. Il nuotatore, però, lo fa solo con la fidanzata Lulù Selassiè e Giucas Casella, una della persone a cui si è più legato all’interno della casa di Cinecittà.

Nella casa dallo scorso 13 settembre, Manuel ha instaurato legami veri e importanti con alcune persone che gli stanno accanto quotidianamente. La persona più importante è sicuramente Lulù Selassiè che è ufficialmente diventata la sua “fidanzata” come ha ammesso lui stesso dopo aver preso consapevolezza dei propri sentimenti. Nella casa, però, Bortuzzo ha conquistato il cuore non solo della principessa, ma anche di altri inquilini.

Manuel Bortuzzo e quell’emozionante gesto che compie solo con Lulù Selassiè e Giucas Casella

Manuel Bortuzzo ha dimostrato, sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, di essere una persona indipendente e di non voler assolutamente pesare sulle persone che condividono la sua quotidianità. In quattro mesi, però, ha sciolto le riserve e ha cominciato a fidarsi di alcuni coinquilini. Oltre ad Aldo Montano che ha difeso Lulù da Katia Ricciarelli, Manuel si è legato alla Selassiè con cui, oltre a lasciarsi andare alla passione, compie anche gesti tenerissimi.

Lulù, infatti, è stata la prima persona a cui Manuel ha scelto di affidarsi nella casa per farsi portare per mano. Dopo averlo fatto in altre occasioni che i fan erano riusciti a cogliere da lontano, anche ieri sera, Lulù ha preso per mano Manuel per raggiungere la camera da letto. Un gesto semplice e spontaneo che esprime il forte legame che c’è tra i due giovani.

Lo stesso gesto, lo ha fatto Giucas Casella su richiesta di Manuel. Mentre si trovavano in veranda, Manuel e Giucas hanno deciso di fare una partita a biliardo. Per raggiungerlo dalla zona veranda, Manuel ha chiesto a Giucas di portarlo per mano. Un gesto che emoziona sempre i fan che hanno notato come il nuotatore lo consenta solo alle persone di cui si fida.

Per Manuel sono gli ultimi giorni nella casa. Il nuotatore ha deciso di abbandonare la casa per motivi di salute come ha spiegato il padre Franco.