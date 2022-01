Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, esplode la passione al GF Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non riescono a staccarsi un attimo; prima dell’abbandono di lui al GF Vip, esplode la passione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono diventati inseparabili. Innamoratissimi, si godono gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021 prima dell’abbandono di Manuel che lascerà la casa, per motivi di salute, venerdì 21 gennaio. Per la coppia sono gli ultimi giorni insieme nella casa. Lulù, infatti, continuerà l’avventura nella casa di Cinecittà con Manuel che, non solo la aspetterà, ma tiferà per lei sperando di vederla in finale.

Non sarà facile per Manuel e Lulù restare separati dopo aver vissuto l’ultimo periodo in simbiosi. Per il momento, però, la coppia non sta pensando al momento in cui Manuel lascerà la casa e, la scorsa notte, si è lasciata andare a momenti di passione con massaggi, baci, coccole e tante risate.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: baci passionali e coccole bollenti

Innamorati e con tanta voglia di viversi, Manuel e Lulù faticano a stare lontani e, di notte, si concedono qualche bacio e coccola in più. La scorsa notte, Lulù si è lasciata massaggiare dal fidanzato. Le mani di Manuel hanno accarezzato e massaggiato le gambe di Lulù che si è totalmente rilassata sotto il tocco delle mani del fidanzato che, in una precedente occasione, le ha anche regalato un altro massaggio bollente. Proprio il massaggio ha fatto esplodere la passione con Manuel che ha baciato intensamente la fidanzata per poi stringerla tra le braccia.

Non sono mancate, poi, la carezze e i baci di Manuel sul viso e su altre parti del corpo di Lulù che non nasconde la felicità che le sta regalando il nuotatore. La coppia, poi, si è anche divertita insieme a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ad ascoltare Giucas Casella che dorme nella stessa stanza.

Buongiorno così. Con una parte (la più interessante 😋🤭) del massaggio di manuel a lulu #gfvip #luluemanuel pic.twitter.com/8GAI4s4c42 — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 17, 2022

Prima di dormire, Gicuas ha deciso d’intrattenere Lulù e Sophie che considera “le sue nipotine” raccontando la storia di Biancaneve regalando un momento di estremo divertimento alla Selassiè che, con la sua risata, ha coinvolto tutti.

Parte 3 e finale della Trilogia di Biancaneve secondo Giucas.

Lulù continua a rischiare l’incolumità dei suoi organi interni, ma alla fine tutti quanti vissero felici e contenti…e si scopre anche la città di provenienza dei 7 Nani…pensate un pò… 😂#gfvip pic.twitter.com/v9RMABSzjN — Ernesto (@alinoris) January 17, 2022

Per Manuel e Lulù, dunque, è stata una notte da ricordare.