Katia Ricciarelli furiosa con Manila Nazzaro: Delia scatena tutto

L’ingresso della nuova concorrente nella Casa del Grande Fratello ha stravolto gli equilibri di tutti, in particolare Katia Ricciarelli

Era inevitabile che l’ingresso dell’inaspettata nuova concorrente nella casa del Grande Fratello gettasse i “vipponi” nello scompiglio più totale. E infatti è stato così: nessuno poteva aspettarsi l’arrivo di Delia Duran nella casa di Cinecittà. E’ la moglie di Alex Belli, adesso fuori dal reality, ma che ha avuto un’intensa love story (da loro spacciata per amicizia) con Soleil Sorge.

Le conseguenze dell’ingresso della Duran sono facilmente immaginabili. Soleil è su tutte le furie, e spesso dice di voler lasciare la casa: ma non è finita qui. Il nuovo ingresso ha sconvolto gli equilibri tra gli inquilini dello show di Canale 5. In particolare, oltre Soleil, sono in tilt anche Katia e Manila. In particolare, l’ex miss Italia avrebbe fatto infuriare la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli è furiosa: lo ha confessato a Soleil Sorge

Il motivo è che la Nazzaro si è avvicinata a Delia, secondo l’ex soprano in modo eccessivo e inopportuno. Ovviamente il fulcro è la mancanza di rispetto nei confronti di Soleil, ferita nel vedere le sue amiche in qualche modo solidali con la moglie di Alex Belli. In pratica si è generata una solidarietà nei confronti di una moglie tradita alla luce del sole, ma la Ricciarelli non ne vuole sapere.

Leggi anche -> “Ci sposiamo”: coppia del Grande Fratello Vip lo annuncia in diretta

Ne ha parlato con Soleil, consolandola. “Guarda, le avrei dato una sberla, è una cosa che mi ha dato fastidio”, ha spiegato all’influencer sempre più turbata. A questo punto sembra probabile che all’interno della casa si crei un’altra fazione, con possibili conseguenze ed inevitabili nuove scintille e tensioni: se ne parlerà sicuramente nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5.

Leggi anche -> Clamoroso addio al Grande Fratello Vip? Il fratello del vippone svela la verità