Delia Duran, un segreto hot con Alex Belli: la reazione spiazza

Delia Duran non si è trattenuta tra le mura del Grande Fratello Vip rivelando il suo segreto di coppia con Alex Belli.

Delia Duran non è di certo entrata in punta di piedi nella casa più spiata d’Italia, iniziando il suo percorso con uno scontro di fuoco con Soleil Sorge, chiedendole maggiori chiarimenti su quanto è accaduto tra lei ed Alex Belli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sempre e solo parlato di amicizia, ma Delia dalla sua afferma che il marito al di fuori delle telecamere le ha raccontato molto di più e vuole vederci chiaro in questa storia.

Tant’è che parlando a tu per tu con i suoi compagni di viaggio ha scelto di raccontare tutti gli altarini della sua relazione, ammettendo di avere avuto un rapporto a 3 con suo marito ed un’altra donna, ma non solo. Non è stato tanto questo a stupire il pubblico o i vipponi di Alfonso Signorini, ma il suo glissare alla domanda di voler costruire una famiglia con Belli, considerato che lui ne parlava spesso.

La reazione di Alex Belli dopo il GF Vip non si è fatta attendere ed ha commentato le parole di Delia così.

Alex Belli, Delia Duran spiffera tutto al GF Vip: il segreto di coppia è stato rivelato

Alex Belli da casa sta seguendo tutto con attenzione su quello che sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip, commettendo le parole, anzi le non parole, di sua moglie Delia Duran che ha preferito non rispondere, dover aver rivelato il suo segreto di coppia, sulla domande di voler costruire o meno una famiglia al fianco dell’attore.

La reazione di lui non è tardata ad arrivare e sui social ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con un bambino tra le braccia, accompagnando a questa foto significativa le seguenti parole:

“Diventare papà e mamma è una chiamata di Dio!” ha esordito l’ex stella di Centovetrine sul suo profilo Instagram. “E’ una vocazione. Dio è l’amore eterno, che si dona incessantemente e ci chiama all’esistenza” ha subito aggiunto, rispondendo alle non parole utilizzate da Delia Duran al Grande Fratello Vip. “È un mistero che, però, la Provvidenza ha voluto affidare in particolare all’uomo e alla donna, chiamati ad amarsi totalmente e senza riserve, cooperando con Dio in questo amore e nel trasmettere la vita ai figli” ha poi concluso, mostrando forse una certa delusione per quanto accaduto.

Tra Delia Duran e Alex Belli l’amore si è davvero spento o c’è ancora una speranza per il loro matrimonio?