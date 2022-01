Pesano 600 kg in due: la trasformazione è incredibile

La storia dei due fratelli che hanno partecipato al programma Vite al Limite ha colpito il pubblico di Real Time. La loro trasformazione



Le storie dei personaggi di Vite al Limite riescono sempre a toccare il cuore dei telespettatori. Ci sono alcune circostanze in cui i pazienti del dottor Nowzaradan si presentano in due presso la clinica di Houston. Lo scopo è sempre lo stesso: arrivare a na trasformazione e guarire dall’obesità grave e recuperare un peso compatibile con una vita normale. Talvolta questi problemi riguardano delle coppie: sia esse di marito e moglie (o fidanzati) oppure fratelli.

E’ il caso di Benji e David Bolton, che si sono rivolti entrambi al dottor Now perché la loro vita era diventata impossibile. Sommati insieme sono arrivati a pesare 600 kg, schiavi del cibo e di una conseguente alimentazione sbagliata. Non facevano altro che ingurgitare pasti da fast food, spesso fin dal mattino.

Vite al Limite, i due fratelli danno un taglio netto al loro passato: che trasformazione

Al momento del ricovero Benji aveva 32 anni e David 35. I due erano arrivati al punto di bere soltanto bibite gassate, senza assumere acqua per giorni. Per questo il medico li ha trovati disidratati e con i valori sballati. Al momento dell’ingresso in clinica Benji pesava 264 chili e David 339. Per loro il cibo era diventato un appiglio dopo un’infanzia difficile per entrambi.

Leggi anche -> Pesava quasi 300 kg: Vite al limite cambia tutto, ecco cos’è successo

I loro genitori, infatti, non sono mai riusciti a stargli vicino. Il dottor Nowzaradan gli ha prima assegnato una rigida dieta, poi li ha guidato verso il percorso che li ha portati all’intervento chirurgico. I risultati sono stati efficaci, perché entrambi hanno perso circa 100 kg a testa, con l’intervento di bypass gastrico che gli ha cambiato letteralmente la vita.

Leggi anche -> A Vite al limite per cambiare totalmente, ma finisce nel modo più triste