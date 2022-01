C’è posta per te: dopo il no del padre, l’inatteso messaggio

A C’è posta per te, dopo i no del padre, è arrivato l’inatteso messaggio che ha lasciato il pubblico del piccolo schermo senza parole. Maria De Filippi è riuscita o no nel suo intento?

C’è posta per te è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Tant’è che anche quest’edizione, rigorosamente condotta da Maria De Filippi su canale 5, si è confermata campione di ascolti e nei telespettatori è cresciuta quella voglia di sapere come sono andate le storie dei protagonisti delle buste dopo la messa in onda del programma, visto che gli appuntamenti vengono registrati con mesi di anticipo.

Per questo motivo Mediaset ha deciso di dedicare loro uno speciale appuntamento con Silvia Toffanin a Verissimo, pronta ad intervistare i protagonisti delle storie, ma la curiosità è tanta e per questo motivo si ricerca sui vari social prima della messa in onda i profili dei protagonisti nella speranza di trovare qualche indizio in più.

Spesso si trovano concorrente risposte come il caso di Vivienne ed Emad a C’è posta per te, dove lei sui social ha confermato che cos’è successo dopo la messa in onda del programma di Maria De Filippi.

Vivienne rompe il silenzio dopo C’è posta per te: com’è finita con suo padre

La storia di Vivienne ed Emad a C’è posta per te ha lasciato l’amore in bocca al pubblico del piccolo schermo, in quanto racconta di un padre che non ha voluto parlare con sua figlia per 12 anni perché è diventata mamma senza prima sposarsi. Per il padre, egiziano, questa è una tradizione che non può essere oltrepassata ed ha chiuso ogni rapporto con lei.

A nulla sono serviti i tentativi di lei di recuperare il rapporto, anche per il padre di sua figlia è diventato il padre dei suoi figli e l’uomo della sua vita e non un rapporto “fugace”, ma per lui questo non è bastato e con lei non vuole avere nulla a che fare. Perfino Maria De Filippi ha provato a fargli cambiare idea leggendogli i passi del Corano, ma lui non ha voluto sentire ragioni ed ha chiuso la busta. Ma che cos’è successo dopo la fine del programma?

Purtroppo non ci sono buone notizie, in quanto Vivienne ha confermato che suo padre ha continuato a non volerla vedere. Ecco che cosa ha scritto sul suo profili social: “Purtroppo per chi ama non è facile ma chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che ho potuto” ha concluso.

Per Vivienne e suo padre dopo C’è posta per te non c’è stato il lieto fine che speravano tutti.