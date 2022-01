Quali sono le labbra più rosse della Royal Family? Ecco la risposta

Quali sono le labbra più rosse della Royal Family? Prova a dare la risposta corretta, la verità potrebbe sorprenderti. Ecco di chi si tratta

Lo stile dei membri della Royal Family ha sempre fatto discutere molto. Negli ultimi anni, diversi contenitori radiofonici e televisivi hanno dedicato molto spazio ai membri della monarchia inglese. Ultimamente anche in Italia capita spesso di vedere trasmissioni televisive che dedicano molti minuti alla famiglia dei Windsor. L’attenzione mediatica è aumentata a dismisura da un paio di anni.

L’evento più importante degli ultimi anni è sicuramente ‘Megxit’, cioè l’addio al Regno Unito di Harry e Meghan. Da quando i Duchi di Sussex hanno deciso di rinunciare ai privilegi della corona, le vicende legate alla Royal Family hanno attirato l’attenzione di numerosi curiosi. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Lo stile di Meghan Markle ha fatto discutere molto, soprattutto per l’eccesso di lusso sfoggiato in alcune uscite pubbliche. La sua ‘rivale’ Kate Middleton, invece, ha sempre riscosso critiche positive grazie alla sua eleganza. Ma Kate e Meghan non sono le uniche donne appartenenti alla monarchia britannica in grado di far discutere. Ecco la storia delle labbra più rosse della Royal Family, tra poco potrete scoprire di chi stiamo parlando.

Ti potrebbe interessare anche – Test: scegli un’onda e scopri la tua vera personalità

Eugenia e Beatrice di York, le labbra più rosse della Royal Family

La Regina Elisabetta II ha sempre avuto una forte passione per i rossetti. Nonostante l’età avanzata, Sua Maestà continua ad utilizzare colori vivaci, come ha sempre fatto nel corso di tutta la sua vita. E pare che qualcuno in famiglia abbia ereditato questa passione: si tratta delle sorelle Eugenia e Beatrice di York, grandi appassionate di rossetti sin da quando erano soltanto delle bambine.

Le due sorelle, rispettivamente classe ’88 e ’90, hanno sempre utilizzato dei rossetti, soprattutto quelli di colore rosso. Le figlie di Sarah Ferguson amano questo colore, forse perché abituate al colore dei capelli della loro mamma. In Inghilterra, le due sorelle York vengono definite “le labbra più rosse della Royal Family”, perché i loro rossetti riescono sempre a fare tendenza.

Sullo stesso argomento – Royal Family: Harry e Meghan, ecco la loro nuova casa (FOTO)

Eugenia e Beatrice hanno colpito tutti in questi anni grazie ai loro rossetti rossi dal colore saturo e molto brillante, un po’ come quelli che utilizzavano in un vecchio scatto, quando erano soltanto due bambine. Buon sangue non mente, dunque. La passione della nonna è stata ereditata dalle due nipotine, che oggi mettono in mostra le labbra più rosse della Royal Family.