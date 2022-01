Nathalie Caldonazzo rivela cosa pensa della Bruganelli al GF Vip: Soni non la prende bene

Partiamo dall’origine di questo “scontro” tra la showgirl e concorrente del GF Vip, Nathaly Caldonazzo, e l’opinionista Sonia Bruganelli.

Durante l’ultima puntata del reality show, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ai concorrenti di scegliere tra Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

La Casa si è divisa a metà e Alfonso chiede alle sue due opinioniste cosa pensano di quanto appena visto.

Sonia Bruganelli ha subito notato che nel gruppo di Katia c’erano persone che, a suo parere, hanno una ricca carriera televisiva alle spalle, mentre nel gruppo della Caldonazzo solo persone che devono ancora farsi conoscere e costruirsi.

La moglie di Bonolis sottolinea anche che l’unica che si distingue nel secondo gruppo per le sue doti artistiche è Miriana Trevisan.

Nathalie viene quindi provocata da Sonia e nei giorni seguenti rivela quale sia il suo pensiero rispetto alle parole dell’opinionista

Nathalie Caldonazzo al GF Vip punge Sonia Bruganelli: l’opinionista risponde duramente

“Io parlo di cose fatte, di persone che hanno fatto TV, che hanno una storia. Dall’altra parte vedo gente che deve ancora costruirla. A parte Miriana che, voglio dire… Anche Nathaly, sì, insomma… Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts ed era Nathaly Caldonazzo” sono queste le parole che Sonia Bruganelli utilizza durante l’ultima puntata a proposito dei due gruppi.

E’ normale che la new entry ci sia rimasta male. A mio parere, delle parole fin troppo acide per un gioco.

Nathalie e Miriana commentano l’accaduto il mattino seguente e concordano sul fatto che Sonia abbia utilizzato parole di poco gusto.

“La parte della carriera e le giovani leve. Mamma, è tristissimo dire così… Io vado alla protezione di tutti. Io ho detto: ‘fiera di far parte del gruppo giovani’. Non mi piace…” commenta la Trevisan.

La Caldonazzo, finora in ascolto, dice la sua sulla moglie di Paolo Bonolis in poche e semplici parole: “Quello poteva risparmiarselo. Lei è acida… È acida, fa le battute cattive“.

“Non vede l’ora di rendermi immune. Noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie, siamo a cavallo” conclude Nathalie.

La showgirl è molto brava e sa bene come difendersi. Dice quello che pensa, ma aspetta sempre che prima siano gli altri ad attaccarla, come ha rivelato anche nella Casa.

Sonia Bruganelli in questa giornata domenicale sente le parole della gieffina e risponde sul suo profilo Instagram come se la Caldonazzo potesse vederlo.

“Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?” se ne esce l’opinionista del GF Vip.

Io ho un parere su questa storia: Sonia era contenta e spensierata fino a quando Soleil Sorge, la sua preferita, era anche la favorita dal pubblico. Notando che Nathalie ha vinto contro la influencer nell’ultima nomination per il preferito, la Bruganelli ha attaccato.

Vuole screditarla davanti al pubblico e inoltre non le sta nemmeno simpatica.

Nathalie non ha paure dell’opinionista anche perché l’ha attaccata senza un valido motivo. Come nella Casa più spiata d’Italia, anche le opinioniste sono divise