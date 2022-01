Isola dei Famosi 2022, concorrenti e opinionisti: spuntano nomi storici

Isola dei famosi 2022, chi sono i concorrenti e gli opinionisti? Spuntano i primi nomi dei protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2021 fissata per il 14 marzo. Al timone dell’Isola ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi. L’inviato dovrebbe essere nuovamente Massimiliano Rosolino dopo la felice esperienza della scorsa edizione. Intorno ai nomi dei concorrenti e degli opinionisti c’è grande curiosità anche se, per il momento, ci sono solo indiscrezioni.

Per scoprire i nomi ufficiali dei concorrenti e degli opinionisti sarà necessario aspettare ancora un po’, ma sul web stanno circolando già le prime indiscrezioni.

Isola dei Famosi 2022: ecco chi potrebbero essere gli opinionisti e i concorrenti

Secondo quanto fa sapere in esclusiva TvBlog, dopo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, a ricoprire il ruolo di opinionisti nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi potrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Per entrambi sarebbe un “ritorno a casa”. Nicola Savino, infatti, ha condotto l’Isola nel 2012, l’ultima trasmessa da Raidue.

Vladimir Luxuria, invece, è stata concorrente e vincitrice dell’Isola nel 2008; nel 2012 è stata inviata e nel 2017 opinionista dell’Isola di Alessia Marcuzzi. Entrambi torneranno a far parte della famiglia dell’Isola?

Chi saranno, invece, i concorrenti? Tra i nomi che stanno circolando sul web spunta quello di Dayane Mello che è stata già una naufraga nel 2012 uscendo le prime settimane. Dopo essere stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 5 e de La Fazenda, Dayane Mello volerà in Honduras per tornare ad essere una naufraga?

LEGGI ANCHE —> LULÙ SELASSIÈ E MANUEL BORTUZZO, LE COMMOVENTI DEDICHE AL GF VIP

Tra i nomi, inoltre, spuntano anche quelli di Luca e Gianmarco Onestini. Il primo è stato un ex tronista ed un ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 mentre il secondo ha partecipato all’edizione nip del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Entrambi sono diventati delle star dei reality in Spagna.

LEGGI ANCHE —-> ALDO MONTANO DIFENDE LULÙ SELASSIÈ DA KATIA RICCIARELLI: LE PAROLE IN DIRETTA

L’ultimo nome che sta circolando, infine, è quello di Lorenzo Amoruso. Il compagno di Manila Nazzaro, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e attualmente ancora concorrente, partirà per l’Honduras subito dopo il ritorno a casa dell’ex Miss Italia? Per il momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate. Nelle prossime settimane, però, potrebbero arrivare i primi annunci.