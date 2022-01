By

Buon Lunedì amici dell’Oroscopo di Instanews, la settimana inizia con il botto! Con Mercurio retrogrado ne vedremo delle belle, i pianeti si stanno muovendo e sono pronti a influenzare i vostri astri. Nuove dinamiche entrano in gioco: siete pronti per scoprire come verrà influenzato il vostro monday mood?

Le stelle brillano solo a chi sa ammirarle, ma quando gli astri si incapricciano non c’è niente da fare, la settimana inizia storta, ma non per tutti. Oggi è lunedì 17 gennaio, l’anno nuovo sta muovendo i primi passi, e di novità ce ne saranno tantissime. Il motivo? Siamo solo all’inizio! L’occasione fa l’uomo ladro e questo è un momento d’oro, fatto di ripartenze, anche per chi sembra aver perso la bussola. Sfruttate le possibilità del giorno e siate pronti a tutto! Ecco la lista dei segni top e flop, dove vi siete posizionati?

Innanzitutto, è doveroso fare un ripasso del sistema astrologico utilizzato dai nostri professionisti di fiducia, ad iniziare dal glossario. Come già detto, da lunedì inizia la fase di Mercurio retrogrado, che significa?

Il termine all’interno del nostro oroscopo implica, come nella realtà, un retrocedere del pianeta. Ma in che senso? Quali sono gli effetti? Accade che il moto di Mercurio è contrario, significa che non segue il corso ordinario, ma fa dei passi indietro.

Diciamo che però questo è un movimento intellettuale, perché concretamente il pianeta non andrà in nessuna direzione opposta, bensì si muoverà più lentamente. Per cui ci si domanda cosa accade nell’oroscopo del giorno?

Significa che il pianeta è più debole spiritualmente. Quindi, di conseguenza se l’animo è debole, maggiormente sarà soggetto a compiere errori perché in preda alla malignità.

Cosa si deduce? Che i nostri segni verranno influenzati nelle proprie case da questa energia negativa? Non del tutto. Non vuol dire che per forza ci si scontrerà con qualcuno, ma che con Mercurio, essendo il pianeta dell’intelletto, Lunedì ci potranno essere sia fasi di “stasi” che di “transito” del pensiero.

Per cui si potranno raggiungere nuove consapevolezze, oppure si rimarrà fissi su un pensiero di cui però potremmo trovare una soluzione, o infine litigare davvero con qualcuno. L’energia che anima il mondo si evolve di continuo, sta a noi decidere come canalizzarla. Che stiamo aspettando? Scopriamo come vengono influenzati i segni!

I tre segni top: ecco dove brillerete!

Iniziamo dalla top three: pesci, cancro e aquario! Le stelle vi sono amiche in questo inizio settimana. Acqua, terra e aria, sono i tre elementi che rispettivamente governano l’animo dei tre segni solari. Se sei Sagittario approfondisci il tuo oroscopo perché sei quarto nella lista dei top. Torniamo a noi, cosa accadrà lunedì?

Per i timidi, agguerriti e controversi Pesci, niente potrà scalfirli lunedì! Il motivo? E’ il segno che per eccellenza vive le influenze del pensiero. I nostri amici pesciolini viaggiano alla velocità della luce con la mente, e proprio lunedì riusciranno a raggiungere quella grandi consapevolezze che mancavano nel quadro del loro mondo interiore! L’amore si riappacificherà, e ci saranno grandi soddisfazioni a lavoro.

L’organizzazione è il tuo forte lo sappiamo, e proprio a inizio settimana, il tuo monday mood sarà rinvigorito da nuove iniziative che renderanno questo periodo . Risolverai delle situazioni che ti hanno dato delle noie, e in sappi che questo è il tuo periodo d’oro: sarai il partner perfetto! Infine, tocca all’amico Aquario: istintivo, passionale e un po’ pazzerello, ma senza di lui l’oroscopo non sarebbe lo stesso. La settimana inizierà benissimo, perché Mercurio essendo il tuo pianeta per eccellenza, ti darà l’energia giusta per esprimerti al 100%. Non eri così positivo e simpatico da un po’, sfrutta questa occasione in amore e al lavoro, vedrai che il tuo mare di idee sarà ricco di pesci!

Oroscopo dei tre sfortunati: come affrontare la giornata

Adesso arriva il turno dei tre sfortunati della giornata. Dal peggiore al minore: Gemelli, Cancro e Ariete, avrete una bella gatta da pelare! Aria, acqua e fuoco sono gli elementi che vi fanno da guida: riuscirete a contenere i vostri animi, o vi farete prendere dalla situazione? Se sei della Vergine consulta il tuo oroscopo perché sei subito dopo l’Ariete.

