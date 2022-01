Oroscopo: come sarà il 2022 dell’Acquario? Amore, soldi, lavoro

Come sarà il 2022 per le persone nate sotto il segno dell’Acquario? Scopriamo insieme l’oroscopo del 2022: amore, soldi e lavoro

Il 2022 è appena iniziato e si spera che possa essere un anno diverso, soprattutto a causa della pandemia mondiale che ha costretto tutti a cambiare il proprio stile di vita negli ultimi due anni. Ma come sarà il prossimo anno per i vari segni zodiacali? Cosa prevede l’oroscopo per il 2022? Ci saranno segni più fortunati in amore, altri si realizzeranno dal punto di vista professionale e alcuni riceveranno dure delusioni d’amore.

Rispetto al 2021, sarà un anno diverso per quasi tutti i segni dello zodiaco. Nei prossimi giorni scopriremo cosa dovrà aspettarsi ogni segno dal prossimo anno. Sarà un anno positivo o negativo? Migliore o peggiore? Molte persone dicono di non credere nell’oroscopo, poi vengono sempre a dare uno sguardo per vedere cosa c’è di nuovo per il proprio segno, non si sa mai!

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece l’oroscopo del 2022 per le persone nate sotto il segno dell’Acquario. Ecco tutti i dettagli: amore, salute e lavoro. Sarà un anno positivo per l’Acquario? Scopriamolo insieme!

Ti potrebbe interessare anche questo articolo – Belen Rodriguez e il rapporto con Santiago: la chat segreta

Oroscopo 2022: Acquario

Amore: sarà un 2022 pieno di sorprese per le persone nate sotto il segno dell’Acquario. Chi non ha un partner fisso potrebbe iniziare presto una relazione d’amore stabile. Nel corso del 2022, l’Acquario avrà emozioni positive e riuscirà ad aprirsi molto di più rispetto al passato. Questo atteggiamento sarà decisivo per attirare l’anima gemella, in particolare nei primi mesi dell’anno. Separazioni in vista per chi sta vivendo un matrimonio complicato da tempo.

Salute: dovete fare molta attenzione allo stress. Alcune situazioni che rimandate da tempo potrebbero creare problemi alla vostra salute mentale. Provate a risolvere le situazioni attualmente sospese e a mettere un punto definitivo, anche a costo di allontanare persone importanti. Il vostro corpo ne trarrà un grosso beneficio. Il consiglio è quello di distrarsi praticando sport all’aperto. Una bella e salutare corsetta al mattino non vi farà male.

Resta sempre aggiornato grazie all’oroscopo di Instanews – Tre curiosità sulla Regina Elisabetta che non conoscevi

Lavoro: attenzione ai conflitti sul posto di lavoro. Ci sono colleghi che non vedono di buon occhio i successi che avete ottenuto nel 2021. Queste persone potrebbero provare a mettervi pressione, creando situazioni spiacevoli. Dovrete essere bravi a prevedere queste situazioni e ad anticipare le mosse degli altri. Chi lavora in proprio dovrà avere pazienza, l’inizio dell’anno non sarà molto positivo, le soddisfazioni arriveranno col tempo.