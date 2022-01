Aldo Montano difende Lulù Selassiè da Katia Ricciarelli: le parole in diretta

Aldo Montano, durante una diretta su Instagram, difende Lulù Selassiè per l’accaduto con Katia Ricciarelli: le sue parole in diretta.

Aldo Montano commenta la lite avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli e spende parole bellissime per la fidanzata di Manuel Bortuzzo. Aldo che ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per tre mei ha conosciuto a fondo Lulù con cui ha trascorso diverso tempo grazie a Manuel Bortuzzo e, nel corso di una diretta Instagram, ha speso delle belle parole per la principessa Selassiè.

Aldo Montano, nella casa, è stato un punto di riferimento per tutti, in primis per Manuel Bortuzzo e di conseguenza per Lulù Selassiè che ha spesso chiesto i suoi consigli per gestire il suo rapporto con Manuel che, all’inizio, ha avuto vari alti e bassi. Aldo, condividendo molto tempo con Lulù, ha potuto conoscerla a fondo e, durante la diretta Instagram con l’amica Cristina Co- Founder, Director Agency, Sport & Celebrity Manager di Golden Sabrepr ha parlato di lei usando parole bellissime.

Aldo Montano: “Lulù è una persona meravigliosa. Se è arrivata a mancare di rispetto forse…”

Aldo Montano non si nasconde e commenta pubblicamente la lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè schierandosi dalla parte di quest’ultima. “Io penso che ci sia poco rispetto per le persone adulte perchè io, a 20-25 anni non mi sarei mai permessa di rivolgermi a Katia Ricciarelli come hanno fatto alcune persone. Secondo me lei ha sofferto anche un po’ questo. Non si è sentita riconosciuto l’autorità di persona più adulta. Poi non c’è niente da giustificare. Poi, però, tutti i giovani oggi dovrebbero essere un po’ più accomodanti“, sono state le parole detta da Cristina Lodi durante la diretta con Montano.

Aldo Montano, però, si è dissociato difendendo Lulù e la sua reazione. “E’ anche vero che la persona più grande non ci più marciare, non può diventare prepotente marciando sul fatto ‘io sono più grande di ‘ oppure ‘ho fatto più cose di te'”, ha replicato Montano.

Poi parla esplicitamente di Lulù Selassiè di cui Montano ha già parlato in merito alla storia d’amore con Manuel Bortuzzo. “Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice, molto sensibile e se è arrivata magati a mancare di rispetto, è forse perchè…”, ha detto Montano lasciando intendere come quella di Lulù possa essere stata una reazione ad una provocazione.

Aldo commenta la questione Katia vs Lulù

“ln tre mesi che la conosco, Lulù si è sempre comportata in modo benissimo. Sopra le righe ma perchè lo è lei, perchè è divertente anche così, perchè nel suo essere fuori è una persona meravigliosa, dotata di grande sensibilità, grande, grande sensibilità“, ha concluso Montano.