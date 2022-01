Federica Cappelletti ricorda il marito Paolo Rossi: struggenti parole

Federica Cappelletti è una Donna con la D maiuscola! Ha sofferto e vive tutt’ora un dramma difficile da affrontare. Senza dubbio le sue testimonianze diventano una grande speranza per chi come lei ha vissuto una tragedia del genere. A volte però, nonostante la tristezza bisogna trovare la forza di sfoderare gli artigli e difendersi dal mondo.

Paolo Rossi ha lasciato Federica Cappelletti, moglie e madre dei suoi figli, in modo del tutto inaspettato, ma soprattutto triste. L’uomo si è ammalato di tumore, notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno in un momento tranquillo. Rossi sembrava soltanto magro e stanco, ma la diagnosi più approfondita ha permesso di comprendere davvero cosa facesse stare male l’ex campione. Saltano fuori nuovi dettagli sul dramma vissuto dalla sua famiglia e le conseguenze con le quali la moglie fa i conti ogni giorno.

Le difficoltà della vita sono continue e fanno male, specialmente quando ci si sente soli. Perdere la persona che si ama è un duro colpo, e Federica Cappelletti lo ha incassato con dignità e forza. E’ chiaro che però si tratta di un dolore che durerà in eterno, anche perché è proprio a lei che tocca fare i conti con gli effetti del dramma.

Di dolori per ora se ne è sentito a bizzeffe, basta ricordare la tragedia di Laura Freddi che ha raccontato tutto, la showgirl e conduttrice rompe il silenzio a distanza di anni.

Appunto, il 2022 è iniziato con delle confessioni che lasciano senza parole, ma è proprio quando si decide di combattere nonostante tutto che personaggi come la moglie del campione danno un’importante lezione di vita.

LEGGI ANCHE -> “Sono ancora arrabbiata, lui aveva capito tutto”: il dramma della moglie di Paolo Rossi

Federica Cappelletti confessa la verità: ecco la parole!

Come se non bastasse oltre ai problemi di salute se ne aggiungono degli altri che rappresentano dei temi di grande importanza. Non può passare inosservato all’inizio del nuovo anno, il dramma di Alessia Macari che combatte con uno stalker! La notizia sta facendo il giro dei tabloid, ed è terribile sapere che nonostante la denuncia pubblica e dalla polizia, una violenza del genere sembra essere imbattibile. Sperando che il suo appello possa dare manforte alle donne di tutto il mondo, ecco che Federica Cappelletti ha deciso di lottare contro tutto e tutti.

LEGGI ANCHE -> Federica Cappelletti: età, altezza, curiosità sulla moglie di Paolo Rossi

La pagina di un giornale è il nodo centrale della questione. Cosa ha fatto imbestialire la moglie di Paolo Rossi? La donna è sempre stata forte, nonostante le fragilità dovute alla perdita, si è rialzata per portare avanti in modo dignitoso e rispettoso il nome del marito, ed anche lottando contro chi vuole speculare.

L’articolo è stato ricondiviso nella sua pagina Instagram ufficiale, dove spiega il perché della ricondivisione, ma anche ciò che la sta facendo arrabbiare e per cui è necessario chiarire possibili incomprensioni che non fanno parte della sua persona. Ecco le parole:

“Oggi è uscita un’intervista, nel complesso bella ed equilibrata, nella quale, tra le altre cose, chiedo alle tifoserie romane di rispettare Paolo nel delicato argomento dell’intitolazione dello Stadio Olimpico.

Mi dispiace solo che a un certo punto, quando si parla di Diego Armando Maradona, amico gentile e indubbiamente grande campione di calcio, mi è stata messa in bocca un’affermazione che non è mia. Ovvero: ex drogato. Non è nel mio stile e non lo avrei mai dichiarato, per rispetto di una persona che non c’è più e che non può difendersi. Ma anche delle persone che soffrono dietro tanta perdita.

Io sto soffrendo molto e ne so qualcosa. Ogni parola in più sono pugnali nello stomaco. Voglio sottolinearlo, perché altrimenti sarebbe vana la mia richiesta di rispetto. Lo chiedo e non lo do? Impossibile. Viene da se che sia così. E mi dispiace che sia stato inserito nell’articolo. Quindi mi dissocio da questa dichiarazione. Pieno rispetto a tutti, in ogni situazione.

Ancora: nel parlare dello stadio intitolato a Diego, dire che è stato tolto un Santo vuole solo essere un complimento ai napoletani che hanno deciso e fatto, con grande determinazione, quello che desideravano con tutto il cuore: intitolare al loro EROE lo stadio della città.

Un abbraccio a tutti e Diego e Paolo ci perdonino per tutto questo grande caos. Magari insieme si faranno una risata!”

Le sue parole sono affilate come lame, ma sono abbastanza chiare e precise. La donna decide di combattere contro la speculazione, difendendosi con i mezzi che possiede e dimostrando ancora una volta che la forza ci spinge ad essere noi stessi e che non bisogna avere paura di lottare.