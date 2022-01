Test: l’uomo che trovi più attraente rivela un tuo lato nascosto

Quale uomo trovi più attraente? La risposta al test rivela un lato nascosto della tua personalità

Ogni scelta rivela un lato nascosto della nostra personalità anche quando si tratta di attrazione. L’occhio vuole la sua parte, ma quale caratteristica deve avere il tuo partner per conquistare il tuo cuore?

Con il test dell’uomo puoi scoprire quali sono i lati caratteriale che il tuo compagno deve avere. Ti basterà scegliere e scoprirai un lato nascosto del tuo carattere.

Vediamo le opzioni

Test: dimmi quale uomo è più attraente e ti dirò cosa nascondi

Con il test dell’uomo puoi scoprire quale caratteristiche vuoi nel tuo partner. Ti basterà scegliere tra quattro tipologie di uomo diverse e leggere il risultato corrispondente alla tua scelta.

Iniziamo il test!

1) Ragazzo che non ha la barba

Al tuo fianco vuoi qualcuno che ti veda come sua unica priorità, vuoi che ti metta sempre al primo posto nella sua vita.

Sei alla ricerca di qualcuno che sappia capire i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri più profondi. Qualcuno di cui fidarti e con cui puoi vivere la vita senza avere il minimo dubbio.

Cerchi un confidente che sappia darti quel senso di casa e che ti dia la sicurezza che non ti tradirà mai.

2) Uomo con occhiali da vista

La vostra scelta rivela che sei una persona profondamente romantica. Tu vedi amore in tutto ciò che fai e che ti circonda.

Tu sogni una storia d’amore come nei film romantici e sei proprio alla ricerca di un principe azzurro che ti supporti e stia al tuo fianco.

Sei una persona che ama sognare e spera che questi possano diventare realtà. Ti sembra di vivere in un film e infatti hai ricevuto baci da grande schermo e brividi di passione.

3) Uomo con gli occhiali da sole

A te piacciono gli uomini che credono nei valori della famiglia e che sono giunti al momento di volerne costruire una tutta loro.

Hai bisogno di un uomo che sappia prendersi cura di te e che sappia darvi le giuste rassicurazioni e soprattutto, attenzioni.

Ti piace sentirti protetta dal tuo partner e per fare ciò hai bisogno che lui sia sempre presente. Se questo non dovesse accadere, diventi subito nervosa, ti chiudi a riccio e pensi subito a scappare dalla relazione.

4) Uomo con barba

Se questa è la tua scelta allora significa che sei una persona autosufficiente e indipendente.

Hai bisogno di condividere la tua vita con un uomo che sappia rispettare i vostri spazi e la tua libertà.

Ti piace anche scontrarti con la persona che sta al tuo fianco e non ti deve mai far sentire non all’altezza.

Vedo un uomo indipendente e intelligente nel tuo futuro, una persona che è in grado di rispettare le proprie scadenze e che ha obbiettivi ambiziosi