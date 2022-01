Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, le commoventi dediche al GF Vip

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, durante il compleanno di Kabir Bedi al Grande Fratello Vip, si scambiano dediche d’amore per una tradizione indiana ed emozionano tutti.

L’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è ormai certezza. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo essersi piaciuti subito al punto da essersi baciati dopo una settimana di convivenza, hanno affrontato un percorso lungo ed intenso durante il quale ci sono state pesanti discussioni, allontanamenti e riavvicinamenti fino all’esplosione finale del sentimento.

Un sentimento che è sempre più forte e che sta legando tantissimo Lulù e Manuel che sono sempre più complici. Non è un caso che Manuel, pur volendo tornare a casa per motivi di salute, non vorrebbe lasciare sola Lulù nella casa del Grande Fratello Vip nonostante speri di vederla in finale. In attesa di scoprire con esattezza la data in cui abbandonerà la casa, Manuel trascorre tutto il suo tempo con Lulù a cui ieri ha dedicato parole bellissime esattamente come quelle che Lulù ha dedicato a lui.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sempre più innamorati: le dediche emozionano i concorrenti e il pubblico del Grande Fratello Vip

Durante la cena indiana organizzata per festeggiare il compleanno di Kabir Bedi, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi hanno letto il seguente comunicato: “Uno dei monumenti più romantici del mondo è proprio indiano! Il Taj Mahal è il mausoleo costruito dall’imperatore Shah Jahan per l’amatissima moglie Mumtaz Mahal… A turno, ognuno di voi dovrà dedicare delle dolci parole a una persona amata… dentro o fuori la casa”.

Lulù Selassiè, per la quale ha speso belle parole Aldo Montano, ha scelto di dedicare le sue parole d’amore a Manuel Bortuzzo. La principessa del Grande Fratello Vip sceglie parole con cui condivide con i propri coinquilini non solo i sentimenti che la legano a Manuel, ma anche le sue insicurezze di cui ha parlato con il fidanzato confessando di sentirsi insicura e non a proprio agio guardando le altre donne.

“A Manuel, che mi ha fatto sentire per la prima volta nella mia vita unica e bellissima anche nei momenti in cui non mi ci vedo.. Ti amo“, ha detto Lulù non trattenendo le lacrime per l’emozione.

Manuel, a sua volta, sceglie di dedicare le sue parole d’amore proprio a Lulù: “Grazie per aver ridato colore alla mia vita”.

"A Manuel, che mi ha fatto sentire per la prima volta nella mia vita unica e bellissima anche nei momenti in cui non mi ci vedo.. Ti amo."

"A Lulù, grazie per aver ridato colore alla mia vita. Ti amo."

Di fronte alle dediche d’amore di Manuel e Lulù, gli altri concorrenti si sono emozionati. In particolare, Delia Duran non ha nascosto la propria commozione.