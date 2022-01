Roberta Giusti e Samuele Carniani dopo Uomini e Donne: il colpo di scena

Roberta Giusti e Samuele Carniani, dopo la scelta a Uomini e Donne, sorprendono il pubblico del dating show: il colpo di scena.

Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono conosciuti e scelti nello studio di Uomini e Donne. La scelta è stata registrata prima delle vacanze natalizie ed è stata trasmessa solo durante la prima settimana di messa in onda dopo la pausa natalizia. Una scelta che ha emozionato il pubblico che ha apprezzato il momento emozionante che Roberta e Samuele hanno regalato agli appassionati di Uomini e Donne.

Cos’è successo dopo Uomini e Donne tra Roberta e Samuele? La coppia sta ancora insieme? A rispondere alle domande dei fan sono proprio l’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi.

Roberta Giusti e Samuele Carniani: il ti amo dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta, Roberta Giusti ha scritto un lungo post pubblicato su Instagram dedicando delle parole d’amore a Samuele Carniani, il ragazzo che è riuscito a conquistare il suo cuore.

“Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente si. Non avrei mai pensato di provare tutto questo, è stato un costante turbinio di emozioni forti e profonde, una montagna russa continua che mi ha portato fino alla fine a vivere tutto al 100%”, ha scritto Roberta pubblicando la foto che vedete qui in alto.

“La fine è stata l’inizio e io auguro a tutti voi di poter trovare nella vita quello che ho trovato io.

Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà.

Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa.

Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome @samuele_carniani. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste“, ha aggiunto l’ex tronista.

“Eh.. che dire, siamo arrivati alla fine di un lungo ed intenso percorso… un percorso pieno di emozioni, sentimenti ma tutto fatto con il cuore. Quest’esperienza mi ha insegnato molto, mi ha fatto capire quanto è importante concedersi ad una persona, quanto è importante andare incontro ad una persona..in questo caso a te @robertailaria_giusti , che sei la cosa più bella che mi potesse capitare. A te che hai voluto capirmi, ascoltarmi e che ti sei concessa a 360 gradi mettendo da parte le tue paure e mostrandomi tutte le tue fragilità.

Non voglio dilungarmi troppo con le parole, preferisco mostrarti e confermarti giorno per giorno quello che provo per te.. rendendoti ogni giorno il più bello”, ha scritto Samuele sul proprio profilo Instagram.

“Grazie Roberta per la persona speciale che sei! Ti amo❤️”, ha concluso Samuele.