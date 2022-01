Ballando con le stelle, arriva un clamoroso addio? L’indiscrezione bomba

Avrà mai un po’ di pace la povera Milly Carlucci? Ballando con le Stelle apre la stagione del 2022 con una pessima notizia: ennesimo abbandono! Com’è possibile? E’ chiaro che il ricambio generazionale e annuale è fondamentale, ma negli ultimi tempi si parla più di addii che di conferme. Ecco la verità.

Milly Carlucci è senza dubbio una delle conduttrici più amate di Rai1. Specialmente per programmi come Ballando con le Stelle, è una veterana anche perché è la presentatrice storica del format di ballo più seguito sulla Rete nazionale. Quindi, il 2022 entra in scena con una novità che per niente piace ai fan della trasmissione. Chi prenderà il suo posto? Soprattutto qual è la ragione dell’addio? Saltano fuori i retroscena inediti.

Siamo pronti per la prossima stagione di Ballando con le Stelle, oppure i preparativi stanno facendo sudare più del previsto? La conduttrice storica del format, Milly Carlucci non era mai stata così tanto in difficoltà. Per anni niente è mutato in questa trasmissione, ma negli ultimi anni sta subendo un colpo basso dopo l’altro.

Come se non bastasse il programma è stata protagonista di una guerra a distanza, che anche il 2022 abbia lo stesso andazzo? Non è certo, quella che però è trapelata è una notizia che poco piace ai fan del contest di danza più famoso.

Salta fuori la verità sul nuovo abbandono, come la prenderanno i fedelissimi telespettatori?

Ballando con le Stelle: arriva la notizia shock!

Trattandosi della Rai abbiamo a che fare con dei protagonisti che sono delle vere icone per il programma. Basta ricordare il burrascoso litigio tra un giudice e Mara Venier, che scontro! Diciamo che però è proprio tra i giudici che ultimamente si sta sempre più parlando di cambiamenti. Che sia la volta buona di un rinnovo, oppure si tratta della solita chiacchiera che è tutto fumo e niente arrosto? Ecco la verità sulla giornalista più temuta!

Qui in foto si può benissimo riconoscere la protagonista delle notizia di oggi, si tratta dell’unica e inimitabile Selvaggia Lucarelli! La giornalista e giudice è nota per il suo modo di fare schietto e cinico, appunto è senza peli sulla lingua. Quello che pensa lo dice senza ver paura di conseguenze. Per questa sua caratteristica da molti è amata, mentre per altri non è molto simpatica, ma forse è proprio questo suo modo di essere che ha bucato lo schermo.

Perché dovrebbe andare via? Il suo lavoro da giudice è stato molto apprezzato, nonostante le iniziali critiche perché la si credeva troppo lontana dal mondo della danza. La notizia la riguarda in prima persona, infatti è il settimanale Vero che rivela l’indiscrezione.

Tutto risale all’edizione scorsa, contraddistinta da accesi litigi che sono durati più di una puntata con un altro personaggio in parte controverso ed eccentrico, cioè il cantante Morgan.

Proprio come la Lucarelli, anche Morgan o lo si ama o lo si odia, non ci sono vie di mezzo proprio per il suo modo di fare fuori dagli schermi. C’è chi lo ammira per la sua professionalità, talento e imprevedibilità rivedendo in lui un genio folle, chi invece non tollera il suo modo di fare che ritiene incomprensibile.

Sarà per colpa sua che andrà via? Non è certo, quello che si sa è che sta per dire addio, e che senza dubbio il litigio con il cantautore non ha favorito la sua permanenza. Quello che sappiamo è che comunque Selvaggia sarà presente ogni mattina con la trasmissione radiofonica Radio Capital, ma sta anche lavorando al libro Crepacuore- Storia di una dipendenza affettiva.

Insomma, c’è tanta carne sul fuoco, in attesa di ulteriori conferme, restiamo sintonizzati!