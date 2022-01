Biagio D’Anelli, il gesto fa discutere i fan di Miriana Trevisan: poi la verità

Biagio D’Anelli, in attesa di fare una sorpresa a Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, fa un gesto che fa discutere: poi svela la verità.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono lasciati travolgere da un feeling che è nato poco dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dell’opinionista. L’eliminazione di Biagio non ha permesso a Miriana di vivere come avrebbe voluto la storia. Biagio, però, l’ha rassicurata promettendole di aspettarla. Nelle prossime settimane, quando sarà guarito dal covid, dopo aver rispettato la quarantena, Biagio dovrebbe entrare nella casa per fare una sorpresa alla Trevisan. In queste ore, però, un gesto dell’opinionista ha scatenato la reazione dei fan.

Di fronte alla reazione dei fan del reality show di fronte al suo gesto, Biagio D’Anelli ha rotto il silenzio e, con una storia pubblicata su Instagram, ha pubblicato un post svelando il motivo che l’ha spinto a farlo.

Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana Trevisan su Instagram: il motivo del gesto dell’ex vippone

Biagio D’Anelli ha smesso di seguire Miriana Trevisan su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato ai fan di Miriana e del Grande Fratello Vip 2021 che hanno pensato ad un ripensamento di Biagio nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai.

A spiegare, però, tutto, è stato lo stesso D’Anelli che ha ribadito la voglia di riabbracciare Miriana e portare avanti la conoscenza nella vita quotidiana svelando il motivo per il quale ha tolto il segui alla Trevisan su Instagram.

“Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”.

Proprio su Instagram, Biagio ha dedicato le seguenti parole a Miriana: “Avrei voluto stringerti così, non con quel vetro a dividerci! Non vedo l’ora di poterti abbracciare davvero”.

Nella casa del Grande Fratello Vip, lo stesso desiderio è stato espresso da Miriana. Alfonso Signorini organizzerà presto la sorpresa?