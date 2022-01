Raffaella Ferrari, moglie Luca Laurenti: un amore lontano dai riflettori

Raffaella Ferrari è la moglie molto riservata di Luca Laurenti. Compagna di vita del celebre comico e cantante, “spalla” di Paolo Bonolis

Luca Laurenti è uno dei personaggi televisivi più sorprendenti e simpatici. Decisamente un tipo “curioso”, con i suoi modi strani e un talento indiscutibile. Si presenta come un personaggio buffo e quasi “cartoonesco”, ma quando si mette al pianoforte e canta si trasforma completamente. Sfaccettature intense che fanno parte anche della sua vita privata, infatti il maestro ha una personalità molto profonda e a tratti misteriosa.

Lo conosciamo per essere la storica “spalla” di Paolo Bonolis: i due formano una coppia che vediamo in tv ormai da decenni. Simpaticissimi e all’altezza di vere e proprie coppie comiche famose del cinema e della tv. Ma per quanto riguarda la vita privata di Laurenti si sa davvero poco: non usa i social e si fa intervistare pochissime volte. Sappiamo che è sposato, e soprattutto che vive un rapporto libero con la moglie. Lei è Raffaella Ferrari, che ha sposato nel 1994, quando aveva 31 anni.

Luca Laurenti e sua moglie: un rapporto solido ma con un aspetto particolare

I due sono diventati genitori del loro unico figlio Andrea, e stanno ancora insieme. Luca spiega che deve tantissimo alla moglie, la quale lo ha aiutato a trovare un equilibrio e sconfiggere alcuni problemi legati alla depressione. Ma il maestro ha anche raccontato che con la moglie ha trovato un equilibrio particolare. Rifacendosi alla sua fede buddista, Laurenti ha spiegato in una vecchia intervista a “TV Sorrisi e Canzoni” che vive con la moglie un rapporto libero, senza porsi problemi in caso di infedeltà di uno dei due.

Insomma, entrambi sono liberi di fare ciò che vogliono, anche se non è detto che poi lo facciano per davvero. Una curiosità particolare, che Luca ha raccontato senza vergognarsi e di cui va fiero. Del resto l’artista è un personaggio singolare: anni fa, alcune sue foto in perizoma al mare destarono curiosità. E non a caso abbiamo spiegato che il personaggio è sicuramente sfaccettato e per certi versi incuriosisce il suo amato pubblico.

