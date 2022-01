Andrea Iannone svela tutta la verità su Belen Rodríguez e Giulia De Lellis

Andrea Iannone è un motociclista italiano famoso anche nel mondo del gossip per le sue due relazioni passate con la modella Belen Rodríguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis.

Entrambe le storie non sono state molto lunghe, ma hanno segnato ognuno dei soggetti.

Iannone viene invitato a Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin e svela tutta la verità sulle sue passate relazioni. Parole mai sentite prima.

Scopriamo cosa ha confessato

Andrea Iannone svela la verità su Belen Rodríguez e Giulia De Lellis

Andra Iannone parla delle sue relazioni passate a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 15 gennaio.

Ricordiamoci che il motociclista non parlò molto bene della sua ex fidanzata Giulia De Lellis durante un’intervista di settembre.

Adesso, però Iannone sembra più tranquillo e spende delle belle parole per l’influencer. Si può dedurre che ci fosse ancora qualcosa che turbava il cuore del ragazzo dopo l’estate, ma ora non più.

Andrea svela che lui e Giulia si sono frequentati in un momento molto critico per il ragazzo. Il Tribunale Arbitrale dello Sport inviò una sentenza importante al motociclista: sospensione per quattro anni per doping..

“Quando è successa la catastrofe” dice Iannone nell’intervista riferendosi alla sentenza.

“Avevo la testa altrove” continua il motociclista e perciò: “L’amore è svanito“. Andrea sottolinea però che sono in “buonissimi rapporti” da quando si sono lasciati.

Si sentono spesso, si chiedono consigli e l’uomo dichiara di provare un gran bene per l’influencer.

La De Lellis ha dimostrato “Di esserci in qualsiasi momento ne avesse bisogno“.

Iannone parla anche dell’altra sua ex storica e modella Belen Rodríguez. La coppia ha sempre avuto “un ottimo dialogo” e proprio questo è stata la loro “forza“.

Belen ha portato “dell’amore e del bene” nella vita di Iannone.

Il campione di MotoGP era però cosciente di essere arrivato in un momento difficile per l’argentina. La Rodríguez si era appena separata con Stefano De Martino e stava soffrendo molto per ciò.

“L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento” svela Iannone adesso single.

Silvia Toffanin poi cambia argomento e sposta il suo mirino sulla sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport che alla fine del 2019 ha sospeso Iannone per quattro anni a causa del doping.

Per Andrea non è una novità e ammette che aveva già capito e elaborato cosa gli sarebbe successo. “Sono stato male e ho sofferto molto” rivela il motociclista.

Il ragazzo è maturato da quel momento e si è motivato “ogni giorno” per metabolizzare velocemente l’accaduto.

“Credi ancora nella giustizia sportiva?” domanda la presentatrice e Iannone non risponde, ma lascia piuttosto intendere la risposta.

Per 16 anni Iannone è stato sottoposto a controlli frequenti e il risultato è sempre stato “negativo a qualsiasi tipo di sostanza“.

In più, sottolinea che “è stato riconosciuto che non ho assunto alcuna sostanza volontariamente“, ma questo non è bastato per tornare al suo lavoro.

Andrea Iannone ha frequentato Giulia De Lellis e Belen Rodríguez in un momento critico per entrambe, ma è comunque riuscito ad aiutarle e a farsi aiutare in quel periodo. Iannone dà l’idea di essere un uomo paziente e molto romantico quando si innamora. Non ha ancora trovato la sua anima gemella, ma sono certa che presto arriverà una persona perfetta per lui