Sanremo 2022, Amadeus sgancia la bomba: arriva il super ospite internazionale

Sanremo 2022, Amadeus sgancia la bomba: dopo Checco Zalone e Cesare Cremonini, annuncia il super ospite internazionale.

Amadeus sgancia la bomba e scatena l’entusiasmo del pubblico del Festival di Sanremo 2022. In collegamento con il Tg1, direttamente da Sanremo dove si trova per cominciare a lavorare al Festival che sarà trasmesso in prima serata, su Raiuno, dallì1 al 5 febbraio, Amadeus ha svelato che durante la prima serata del Festival ci sarà un nome davvero importante sul palco del Teatro Ariston.

Dopo aver annunciato il cast dei big in gara tra i quali ci sono tanti, importanti ritorni come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Fabrizio Moro, Emma Marrone ed Elisa, solo per citarne qualcuno, Amadeus ha annunciato i primi due ospiti: per la prima volta, sul palco del Teatro Ariston, ci saranno Checco Zalone e Cesare Cremonini.

Il comico pugliese e il cantautore bolognese, tuttavia, non saranno gli unici ospiti del Festiva. Durante la prima serata del Festiva, quella di martedì 1° febbraio, ci sarà un nome internazionale.

Sanremo 2022: i Maneskin tornano come super ospiti

I super ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2022 sono i Maneskin. In collegamento da Los Angels, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, insieme ad Amadeus, al Tg1, hanno confermato la propria presenza all’Ariston come ospiti. “Per la prima serata del Festival, i super ospiti sono i Maneskin”, ha annunciato Amadeus che ha poi svelato come è riuscito a convincerli. “Lì ho semplicemente invitati. Loro sanno l’affetto che io e il pubblico abbiamo per loro ed è bastato un mio invito e loro hanno accettato”.

“Siamo felici di tornare e ringraziamo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo (Zitti e buoni ndr) perchè è da lì che è cominciato tutto questo“, ha spiegato Victoria.

Per i Maneskin è stato un anno trionfale. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021, hanno trionfato all’Eurovision 2021 conquistando, poi, le classifiche internazionali. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono diventati delle star internazionali.

Ospiti nei più importanti Festival rock, dopo aver conquistato l’Europa, hanno trionfato anche negli Stati Uniti dove si trovano attualmente. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, saranno ospiti del Saturday Night Live e del Coachella.

Il 2022, inoltre, li vedrà protagonisti sia in Italia che in Europa con un grandissimo tour che li vedrà suonare e cantare anche al Circo Massimo.