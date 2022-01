Se pensi che la tua casa sarà sempre attaccata dal freddo e non ci siano soluzioni per affrontare al meglio la stagione invernale, ti sbagli di grosso! Avere una dimora più calda ed accogliente è possibile, devi soltanto capire dove risiede il problema, e di conseguenza trovare il giusto rimedio. Ho in serbo per te dei trucchetti che non ti saresti mai aspettato.

La stagione invernale è quella che meno piace proprio a causa del freddo. Questo porta con sé malanni, vestiti ingombranti in cui lo stile viene a volte messo da parte per non gelarsi, ma anche tanti temporali che spaventano i più piccini. Insomma, pensare di starsene a casa al caldo è la cosa che più si preferisce. Ma come si fa se nonostante si è in casa, si continua a sentire il gelo? Non crederesti mai alla soluzione perfetta a cui puoi far riferimento, è totalmente inaspettata e poco conosciuta.

Il freddo è senza dubbio uno dei nemici piò ostinati dalla casa confortevole e calda, ma com’è possibile che nonostante i riscaldamenti accesi e le finestre chiuse si senta il gelo? A volte, bisogna porre in essere delle accortezze che in men che non si dica, possono risolvere problemi di questa tipologia.

La propria abitazione è un tempio dove ci sentiamo al sicuro, per cui fare in modo che sia tutto a posto è fondamentale, specialmente se il nemico è l’inverno. Ma non solo, la stessa manutenzione deve essere svolta con cura, altrimenti oltre alle fredde temperature ci saranno tante altre incombenze. Conoscere i trucchi della nonna può essere un’arma vincente per risolvere gli altri.

E per il freddo? Ecco qui che la soluzione la puoi applicare in un batter d’occhio!

Casa calda? Ecco il rimedio infallibile contro il freddo!

Non credere che mettere i riscaldamenti al massimo della potenza possa essere il rimedio contro il freddo, perché la conseguenza potrebbe essere molto salata! Sia in termini di salute, perché non si favorisce il ricircolo d’aria, e sia per quanto riguarda la bolletta in arrivo. Per cui un primo metodo di controllo e gestione degli spifferi potrebbe essere la corretta manutenzione e pulizia degli infissi, ma non solo. C’è anche un’altra parte della casa da curare, la quale forse nella maggior parte dei casi non viene neanche considerata, ed invece è la principale fonte di calore che può ovviare il problema.

Cosa c’entrano con il nostro problema una mamma che suona la chitarra con una bimba intenta ad ascoltare la melodia dello strumento? Molto poco, ma dall’immagine si può facilmente dedurre che sono in una condizione di comfort.

Quindi, il freddo per loro non sembra essere un problema. Cosa avranno fatto? Abbiamo detto che alzare i riscaldamenti alla massima temperatura non è la soluzione, perché il calore potrebbe disperdersi senza ottenere il risultato sperato. Allora, su cosa bisogna agire?

Certo è che controllare gli spifferi è fondamentale, ma c’è anche un’altra parte della casa che deve emanare calore, e si tratta dei pavimenti! Capita che il freddo venga proprio da questi, allora occorre rimediare applicando dei tappeti che attirano calore.

Durante la stagione invernale sono dei validi alleati contro il freddo! Le mattonelle e la pietra sono fredde e gelide, così entrano in gioco i tappeti a risolvere la situazione. La loro azione attrae calore e frena la dispersione del gelo in tutta la casa.

Quindi, che aspetti? Prendi dei tappeti che cureranno sia l’estetica che renderanno la tua dimora confortevole.