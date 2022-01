“Non si può dimenticare quello che è successo”: spaccatura al Grande Fratello Vip

By

Nella casa del Grande Fratello si sono create due fazioni ben distinte. A creare la frattura è stato l’ingresso di una concorrente

Non ci sono dubbi che nella casa del Grande Fratello Vip succede sempre un po’ di tutto. Soprattutto, quando sembra arrivare un certo equilibrio subito dopo arriva uno scossone che rimescola tutto e mette in crisi molti concorrenti. Ovviamente, l’ingresso di nuovi partecipanti non fa altro che creare situazioni sempre nuove e imprevedibili.

Il nuovo anno, ad esempio, è iniziato sicuramente all’insegna delle fazioni. Ormai il gruppo all’interno della casa si è diviso in due, e a quanto pare questo è accaduto dopo l’ingresso in casa di Nathalie Caldonazzo. L’affascinante showgirl ha messo in crisi l’equilibrio della casa, andandosi a scontare con molte personalità forti. Tra queste Katia Ricciarelli che l’ha un po’ messa nel mirino.

Grande Fratello, inizia la furiosa battaglia tra le due fazioni

Tuttavia, le due forti personalità sembrano stimarsi a vicenda, e all’apparenza la Caldonazzo non piace a nessuno. In realtà, l’ex fidanzata di Massimo Troisi sembra poter diventare la nuova leader, andando spesso a stuzzicare proprio Katia Ricciarelli. Intanto le fazioni sono ormai evidenti, “ufficializzate” anche da Alfonso Signorini nella diretta di venerdì. Si tratta di Katia Ricciarelli con Davide, Giucas, Kabir, Manila, Soleil, Valeria, Carmen (ormai uscita) e Barù.

Nell’altra fazione ci sono Nathalie Caldonazzo, che ha portato a sé Manuel, Giacomo, Lulù, Jessica, Sophie, Alessandro e Miriana. Questi due gruppi si odiano e si fronteggiano in ogni modo, puntando all’eliminazione reciproca dei rispettivi elementi. Di certo questa nuova guerra sarà oggetto delle prossime puntate, tenendo presente che la Caldonazzo porterà con sé anche la neo entrata Delia Duran.

