L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ebbe molto successo: fu amatissima dal pubblico, ma poi si è persa un po’ di vista: ecco cosa fa oggi

Il pubblico amante dei reality si chiede quando arriverà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto si godono Il Grande Fratello, che andrà avanti fino a marzo. Possibile che l’Isola dei Famosi, a questo punto, arrivi in primavera o il prossimo autunno, ma non si esclude neanche che in questo 2022 si possa prendere un anno di “pausa”.

Intanto, il pubblico del famoso reality ogni tanto ripensa a vecchi concorrenti che hanno indubbiamente lasciato un ricordo importante. Una di queste è l’ex naufraga Nina Senicar, che all’epoca del programma era molto famosa. Poi è un po’ uscita dai radar e in tanti si chiedono che fine ha fatto. Di lei sappiamo che è diventata mamma e oggi ha 34 anni.

Isola dei Famosi, l’ex star dell’edizione 2010 oggi ha cambiato vita

Si vede poco perché vive a Los Angeles, e la sua bambina è arrivata circa un anno fa e si chiama Nora Grace. Nina era una top model molto famosa, ma anche una ragazza preparata: si è laureata in Arte e Spettacolo presso l’Università Bocconi di Milano e spesso è stata vista in vari programmi televisivi.

L’abbiamo seguita in programmi come Veline e Velone, Stile Libero: ma la conosciamo soprattutto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2010, dove fece innamorare l’ex tronista Federico Mastrostefano. Due anni dopo si è trasferita a Los Angeles dove ha fatto qualche esperienza di attrice, anche in film di Hollywood. Nel 2015 si è fidanzata con Jay Ellis, dal quale ha avuto sua figlia. I due non risultano sposati.

