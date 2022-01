Sanremo 2022, Amadeus arruola la vincitrice del GF Vip: è ufficiale

Per il Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha scelto di arruolare proprio lei, la storica vincitrice del Grande Fratello Vip di Signorini!

Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio di questa nuova edizione del Festival di Sanremo che per il terzo anno consecutivo vede Amadues non solo nel ruolo di conduttore ma anche di direttore artistico e per questo motivo è più che comprensibile che iniziano a spuntare in rete numerose notizie riguardo a quello che vedremo sul piccolo schermo nostrano.

Tant’è che nelle scorse ore è stato annunciato chi condurrà il PrimaFestival, lo spazio dedicato alle news e alle anticipazioni sulla manifestazione musicale più attesa nel nostro paese, e che accompagna i telespettatori poco prima dell’inizio effettivo nella gara. Il conduttore ha voluto nel ruolo di padrona di casa un volto molto conosciuto ai telespettatori. Qualcuno che loro stessi hanno eletto come la vincitrice del GF Vip di Alfonso Signorini.

Quest’ultima, insieme a Roberta Capua, nota conduttrice tv, e Ciro Priello dei The Jackal, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show di Alfonso Signorini, sono pronti ad intrattenere il pubblico del piccolo schermo nell’attesa che inizi il Festival di Sanremo.

Amadues chiama la vincitrice del GF Vip di Alfonso Signorini per il Festival di Sanremo

Amadeus ha le idee chiarissime per l’inizio di Sanremo 2022 e sicuramente nelle prossime ore rivelerà maggiori dettagli su quello che vedremo tra qualche settimana sul piccolo schermo degli italiani. In quanto oltre ad ufficializzato la presenza di Fiorello all’interno del cast, ed aver anche rivelato i nomi di tutti i cantanti in gara, sta iniziando a confermare non solo gli ospiti speciali di quest’edizione ma anche chi aprirà le danze conducendo il PrimaFestival, che lo scorso anno ha visto nel ruolo di padrone di casa Giovanna Civitillo e Valaria Graci, ma quest’anno ha radicalmente cambiato optando, oltre per i personaggi già citati, la vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Ovviamente stiamo parlando di lei Paola Di Benedetto, che ha esordito sul piccolo schermo degli italiani attraverso il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwn, per poi conquistare tutti i telespettatori attraverso la partecipazione al Grande Fratello Vip, aggiudicandosi il primo posto, quello di vincitrice, scegliendo poi di donare il montepremi in beneficienza. Considerato che il periodo in cui è stata rinchiusa nella casa più spiata d’Italia è quello in cui è scoppiata la pandemia.

Paola Di Benedetto condurrà il PrimaFestival, pronta a fare il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani nei panni di conduttrice. Decisamente una bellissima occasione per la giovane, che mostrerà ai telespettatori le sue doti di padrona di casa.