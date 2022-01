Teo Mammucari e il dramma raccontato a C’è posta per te

La dolorosa confessione del conduttore Teo Mammucari nel programma di Maria De Filippi, dove è intervenuto con i colleghi di Tu si que vales

Da anni Teo Mammucari diverte il pubblico con la sua travolgente simpatia: il conduttore romano, ex cabarettista, spesso non lesina una comicità un po’ “political scorrect”, ma mostra sempre il suo lato umano. In particolare, il pubblico ha imparato a conoscerlo meglio in “Tu si que Vales”, il fortunatissimo programma del sabato sera di Canale 5, che da poco è terminato lasciando il posto a C’è Posta per Te.

Filo conduttore la presenza di Maria De Filippi, che fa parte della giuria del talent e conduce da anni il suo fortunato programma sui rapporti affettivi e familiari. La De Filippi, nella puntata di sabato, ha pensato di invitare i suoi colleghi di “Tu si que Vales” per una sorpresa a uno dei partecipanti. Il cast della trasmissione, di fatto, si è riunito al completo.

Teo Mammucari e l’inaspettata confessione da Maria De Filippi

Si tratta del già citato Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. La storia era quella dei fratelli Carmine e Francesco, che hanno perso prematuramente i loro genitori. Ecco perché Teo Mammucari è intervenuto per parlare con i ragazzi, parlando anche della sua esperienza. Il 57enne ha spiegato di avere un fratello col quale non ha più rapporti da anni. Un racconto che ha sorpreso i suoi colleghi, facendo capire che non ne sapevano nulla.

Leggi anche -> Maria De Filippi a nozze: il video virale prima di Uomini e Donne

Teo ha spiegato che ha perso i contatti col fratello Alfredo, da quando ha fatto carriera in tv. Tuttavia, il conduttore non ha spiegato cosa è successo, anche se gira voce che tra i due ci sia una battaglia legale. Ma altre informazioni non sono arrivate.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Matteo Fioravanti confessa: “Non l’ho mai fatto prima”