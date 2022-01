By

Belen Rodríguez è single? Ci pensa il figlio Santiago a svelare la verità

Belen Rodríguez è al centro del gossip da sempre, ma nell’ultimo periodo ancora di più. La modella argentina ha dato alla luce la sua seconda figlia Luna Marì solo sei mesi fa con l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

I due si sono frequentati per poco meno di un anno, ma appena è nata la bambina, voci del web hanno subito intuito che ci fosse una crisi.

Spinalbese e Belen non si vedono insieme da mesi e sembra proprio che la storia sia finita.

Negli ultimi giorni, il portale Whoopsee! ha pubblicato delle foto inedite della modella argentina con l’ex marito Stefano De Martino. Il conduttore è andato a prendere la Rodríguez all’aeroporto dopo aver passato 10 giorni in Uruguay insieme ad una sua amica di vecchia data.

La coppia sembra affiata: ridono, Stefano porta le valige dell’ex moglie e vanno via insieme nella stessa macchina.

Belen non conferma né smentisce le voci riguardanti un riavvicinamento con il suo ex marito e le notizie sulla crisi con Antonino Spinalbese.

Nessuno sa niente, ma suo figlio Santiago svela la verità sui social. Ecco cosa ha riferito

Belen Rodríguez è single? Ci pensa il figlio Santiago a svelare tutta la verità

I giornali di gossip non ci stanno più capendo niente e tutti si domandano quale sia la situazione sentimentale della bella Belen Rodríguez.

Antonino Spinalbese si trova in Liguria con la sua famiglia, mentre Stefano De Martino è pronto per iniziare una nuova avventura come conduttore sul piccolo schermo.

Sembra proprio che la modella argentina sia tornata single.

A rivelare la verità è proprio Belen insieme a suo figlio Santiago, avuto dal passato matrimonio con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

La modella si trova in cucina con suo figlio e il bimbo ride mescolando le uova. Sua mamma, vedendolo così divertito, domanda a Santiago se vorrebbe fare lo chef da grande. Il bambino risponde subito di no ed ecco che Belen svela la verità.

“Ma come no? Visto che la mamma è single, scusami un attico, almeno ho uno che mi cucina” dice tranquillamente la bella Rodríguez.

E’ ufficiale: tra la modella e Antonino a storia d’amore si è conclusa e non c’è nemmeno un riavvicinamento con De Martino.

E’ la prima volta che Belen parla della sua storia con Spinalbese. Anche se sembra che lui la voglia riconquistare, la modella ha già detto la parola “fine” al loro amore.

Il motivo della loro rottura rimane ancora misterioso, ma forse prima o poi lo scopriremo.

Belen Rodríguez è single, è ufficiale. La modella argentina vuole dedicarsi ai suoi figli, Santiago e Luna Marì, e al lavoro. Non ha tempo e, forse, nemmeno il cuore è pronto per riaprirsi all’amore