Delia Duran e Soleil Sorge, un vestito scatena la guerra al GF Vip

Primi screzi nella casa del GF Vip tra Delia Duran e Soleil Sorge. Il motivo si è scatenato durante la prova dei vestiti per la puntata

Era inevitabile che l’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip avrebbe provocato grandi scossoni all’interno del gruppo, per non parlare dell’effetto devastante su Soleil. Ed infatti, la “perfida” idea degli autori non ha mancato il suo obiettivo. Per chi non lo sapesse, Delia è la moglie di Alex Belli, l’ex concorrente con il quale Soleil Sorge (ancora nella casa) ha avuto un’intensa e passionale “love story” che loro due continuano ostinatamente a definire un’amicizia.

Inutile far finta di non pensare all’effetto esplosivo della moglie gelosa e ferita nella stessa casa di colei che ha fatto perdere la testa al marito. Ancora prima che la Duran entrasse nella casa i battibecchi non mancavano, considerati i vari confronti che ci sono stati. E l’ingresso della modella sudamericana nella casa ha scatenato “l’inferno”. Lei e Soleil si sono iniziate subito a beccare, e l’ultimo diverbio in ordine di tempo c’è stata l’altra sera.

GF Vip, continue frecciate tra Soleil e Delia: situazione esplosiva

Le due donne stavano provando i vestiti per la puntata di stasera, per una delle varie prove settimanali. A Soleil serviva ancora qualche accessorio, e ha chiesto a Delia se poteva cederle l’ultima cintura rimasta. La moglie di Alex Belli ha acconsentito, ma non senza un po’ di fastidio. E infatti non ha mancato la parola in più: “Dovresti imparare a essere più altruista”.

Successivamente Delia si è lamentata con Katia dell’atteggiamento di Soleil, ma la Ricciarelli – in sostanza – non le ha dato corda spiegando che questi atteggiamenti sono comuni, soprattutto nei confronti di chi entra per ultimo. Va detto che Delia ha ricevuto una sorta di solidarietà inaspettata da parte di alcune donne della casa, in quanto considerata una donna tradita e per questo meritevole di conforto e sostegno. Ovviamente questo non ha fatto piacere a Soleil.

