Katia Ricciarelli festeggia il compleanno: Manuel Bortuzzo annuncia il regalo

Katia Ricciarelli festeggia il compleanno in diretta al Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo non cambia idea e svela il proprio regalo.

Manuel Bortuzzo non cambia idea nei confronti di Katia Ricciarelli dopo la pesante lite tra quest’ultima e la fidanzata Lulù Selassiè. Manuel, nell’ultimo mese, ha preso drasticamente le distanze di fronte ad alcuni atteggiamenti che non gli sono piaciuti. «Io saluto sempre Katia tutte le mattine, non ho apprezzato certe cadute di stile e quindi mi allontano», ha detto Manuel facendo riferimento all’atteggiamento di Katia nei confronti di Lulù.

La Ricciarelli si è sempre lasciata andare a battute nei confronti di Lulù, ma quanto accaduto nell’ultimo periodo ha convinto Manuel a riservarle solo i saluti di circostanza. In vista del compleanno della cantante lirica, così, Manuel ha svelato a Giucas Casella quello che potrebbe essere il suo regalo.

Katia Ricciarelli compleanno: Manuel Bortuzzo svela l’ipotetico regalo

Dopo aver discusso con Lulù Selassiè, ma anche con Nathaly Caldonazzo, Katia Ricciarelli era la concorrente candidata ad avere la maggior parte delle nomination dal gruppo dei concorrenti della stanza arancione. L’immunità, però, ha salvato la Ricciarelli nelle ultime due puntate al punto che Manuel Bortuzzo, in confessionale, prima di svelare la propria nomination nel corso della scorsa puntata, ha dichiarato: “La persona che avrei voluto nominare non c’è e quindi nomino Federica per la situazione con Gianmaria”, ha spiegato Bortuzzo.

I fan del Grande Fratello Vip sono così convinti che, se Katia Ricciarelli non avesse avuto l’immunità, sarebbe sarebbe stata sicuramente nominata da Manuel. La conferma indiretta è arrivata proprio nelle scorse ore dallo stesso Bortuzzo.

Katia Ricciarelli compie gli anni il 18 gennaio. Con le puntate del Grande Fratello Vip che terminano intorno all’1.30, questa sera, la cantante lirica riceverà gli auguri e una sorpresa da Alfonso Signorini. Il compleanno della Ricciarelli è stato oggetto di discussione tra Manuel e Giucas Casella.

“Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata”, ha detto Giucas facendo riferimento alla puntata del Grande Fratello di questa sera. “Come regalo una bella nomination“, è stata la risposta di Manuel.

Giucas : “Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata”

Manuel : “Come regalo una bella nomination” ⚰️ EVIL BORTUZZO COLPISCE ANCORA #gfvip pic.twitter.com/NwGubtJ0MN — | ‍♀️ (@veccomiqui) January 16, 2022

Katia Ricciarelli, dunque, se non dovesse essere immune, questa sera sarà nominata da Manuel Bortuzzo? Il pubblico del reality show è pronto a scommettere di sì.