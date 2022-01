Uomini e Donne puntata 17/1/22, volano parole importanti: la svolta è vicina

A Uomini e Donne volano parole importanti. La coppia sembra essere più vicina che mai ad abbandonare il programma insieme.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per la prima registrazione avvenuta in questo 2022. Al centro dello studio, tanto per cambiare, abbiamo ritrovato Gemma Galgani e per lei è sceso ancora una volta Leonardo, che era stato cacciato dalla dama perché una signora le avrebbe raccontato del suo doppio gioco in quanto sarebbe stato interessato soltanto a partecipare al Trono Over e non alla sua persona.

Il cavaliere chiede chiede scusa per quanto accaduto e chiede alla Galgani la possibilità di poterle dimostrare che la segnalazione sul suo conto fosse totalmente falsa. La dama è titubante e rifiuta di dare lui una seconda chance. Tina Cipollari attacca Gemma Galgani affermando che, a prescindere da quanto accaduto, lei non prova alcun interesse per lui in quanto in passato ha superato cose peggiori da parte dei suoi partener.

Dopo queste parole, la dama inizia e tentennare e dopo che lui insiste, alla fine accetta di vedersi per una cena o nulla di più. Lui riuscirà a farsi perdonare o la dama sceglierà di chiudere in maniera definitiva la conoscenza? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.

Trono Over: la coppia sempre più vicina all’addio a Uomini e Donne?

da Gemma Galgani a Ida Platano il passo è breve. La dama sostituisce la sua amica al centro studio e per lei c’è un nuovo cavaliere, Fabrizio, ed accetta la sua conoscenza. Nel frattempo Tina ha notato il ritorno di Diego. Il cavaliere, dopo le solite liti con Armando Incarnato, ammette di essere stato assente a causa del covid e di essere tornato per trovare l’amore della sua vita. Che questa sia per lui la volta buona?

Anche per Armando c’è una nuova dama pronta a conoscerlo, che lo definisce presuntuoso ed arrogante ma al tempo stesso anche molto sensibile. Lui sceglie di darle una possibilità nonostante non rappresenti il suo prototipo di donna.

C’è un nuovo cavaliere anche per Nadia, ma la dama lo rifiuta perché non interessata a lui. Maria a questo punto fa entrare i tronisti, che sono Matteo e Luca. Quest’ultimo inizia oggi il suo percorso e per lui ci sono 11 ragazze che si sono presentate ad un appuntamento al buio.

La puntata si conclude con Alessandro e Pinuccia. I due hanno festeggiato il compleanno di lei dove ha ammesso per la prima volta di essersi innamorata, ma lui ricambierà tale sentimento?