GF Vip daytime 17/1/22, vippona smascherata: scoppia la rivolta nella Casa

Al GF Vip la concorrente è stata smascherata dai suoi compagni di viaggio. Nella Casa nulla sarà più come prima.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento davvero speciale. In quanto nella prima parte, come di consueta, la produzione ci mostrerà che cosa è accaduto nelle scorse ore tra i concorrenti di Alfonso Signorini, mentre nella seconda sarà il conduttore stesso a prendere la parole, rivelando gustose anticipazioni su quello che vedremo questa sera con il primo appuntamento live della settimana.

La puntata di oggi partiamo subito con il botto, mostrandoci che cos’è successo a Soleil Sorge, che ha dovuto fare i conti con l’ingresso di Delia Duran al GF Vip. L’ex corteggiatrice è convinta che nemmeno Alex Belli approvi questo suo ingresso, ma lei è entrata nella casa più spiata d’Italia con l’ascia da guerra dichiarando che lui le ha confermato che c’è stata un’intimità fisica sotto le coperte nonostante lei continui ad affermare l’esatto contrario.

Chi sta raccontando la verità e chi invece sta mentendo, considerato che le due versioni sono del tutto opposte? Per Soleil, la bella modella è entrata nella casa e si sta approfittando di questo momento solo per fare show.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli insinuano il dubbio su Manila Nazzaro al GF Vip

Katia Ricciarelli sembra pensarla nello stesso modo della sua amica, ma proprio quest’ultima ha avuto un crollo dopo la diretta. Davide Silvestri invece ritiene che lei dove accettare quanto accaduto, in quanto in una situazione del genere era piuttosto prevedibile.

Miriana Trevisan invece è dalla parte della Duran, affermando che l’amore e la passione possono nascere improvvisamente ma che bisogna prendersi anche le proprie responsabilità e portare rispetto cosa che secondo lei la Sorge non avrebbe fatto.

Kabir Bedi ha dato un prezioso consiglio a Soleil, facendole notare che Delia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip molto arrabbiata e che lei deve ammettere quanto accaduto altrimenti perde a prescindere. Lei però a Davide Silvestri ha ammesso che se fa la guerra, lo fa fino in fondo senza tutelare più nessuno, facendo intuire che fino ad oggi non ha raccontato per intero le cose come sono andate tra lei ed Alex Belli.

Delia, d’altro canto, ha confidato di aver paura che suo marito si sia innamorato di lei, ma attenzione tutti sono anche contro Manila che l’è andata a consolare quando secondo alcuni l’avrebbe sempre criticata. Le prime a dubitare della sincerità dell’ex Miss Italia sono state Soleil stessa e Katia Ricciarelli con cui aveva un ottimo rapporto.

La parola passa ad Alfonso Signorini, pronto a rivelarci tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera. Ovviamente si parlerà del triangolo formato da Alex, Delia e Soleil. Spazio anche al rapporto non proprio idilliaco tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima avrà anche un confronto con Sonia Bruganelli.