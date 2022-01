Ex Uomini e Donne rifiutò il gieffino Alessandro Basciano: poi la sua scelta

Uomini e Donne ha sempre delle sorprese incredibili per i telespettatori. Anni e anni di trasmissione servono anche per testare i gusti e le tendenze del momento, ma c’è chi in fattore di sentimenti che la sa lunga. Rifiuti e scelte che hanno a che fare il Alessandro Basciano il vippone del Grande Fratello Vip più conteso.

La verità prima o poi sale e galla, specialmente quando i suoi echi provengono da un passato vissuto in programmi come Uomini e Donne, ma non solo. Alessandro Basciano è una delle star più criticate e amate al tempo stesso del Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. La trasmissione sta facendo trapelare qualche racconto inedito? Salta fuori la verità inaspettata legata al concorrente.

Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe ancora parlato di Alessandro Basciano in relazione al programma che lo ha lanciato, Uomini e Donne? Cosa c’entra il passato del gieffino? Torna come un fulmine a ciel sereno, perché nella vita una semplice scelta fatta di pancia e con il cuore, può cambiare tutto. Come?

Diciamo che per adesso di colpi di scena se ne è parlato tanto, basta ricordare la puntata di lunedì che ha sconvolto tutti i fan. Il fedelissimo pubblico a casa non perde un appuntamento con i sentimenti!

Adesso, come la prenderà Basciano? Ci sarà altro rancore, o si è ripreso grazie a Sophie? Ecco la ragione che ha rivoluzionato tutto.

LEGGI ANCHE -> Ex Uomini e Donne vuota il sacco: ecco cos’è successo dopo l’addio

Uomini e Donne: Basciano sotto l’occhio del gossip!

Se ci sarà spazio per i ripensamenti non è detto, ma a volte tutto cambia in un soffio. Testimone di ciò l‘ultimo evento che ha contraddistinto due ex di Uomini e Donne, la coppia dopo il programma ha lasciato tutti senza parole. Che dire? Non ci si smentisce mai quando si ha a che fare con il programma di Maria De Filippi, specialmente se c’è l’amore di mezzo. Vi ricordate di chi stiamo parlando? E’ stata legata ad Alessandro.

LEGGI ANCHE -> Gemma Galgani senza pace: nuovo dramma a Uomini e Donne

Che vi sembri assurdo o meno, ma anche il bello e irraggiungibile Alessandro Basciano ha ricevuto un bel due di picche da Giulia Quattrociocche. La tronista è stata la protagonista indiscussa durante le stagione televisiva 2019-2020, anno nel quale ha fatto l’incontro con il corteggiatore, oggi gieffino. Ma cos’è successo tra i due?

Sembravano tenere molto al loro rapporto, ma qualcosa si è inclinato e ha fatto si che lei scegliesse un altro, Daniele Schiavon. Quello che è risaputo fin dagli inizi, è che la giovane nata a Roma nel 1992 e studentessa dell’Ateneo di Tor Vergata, non era nota nel mondo della televisione.

Tutt’ora sembra aver fatto un passo indietro dal piccolo schermo, mentre ne ha fatto uno grande formando una bellissima famiglia! In foto si mostra con il compagno e la figlia. Se vi state chiedendo se Schiavon abbia cambiato faccia, vi sbagliate di grosso, perché i due a causa di un’accesissima lite dopo il programma si sono detti addio.

In foto è con la sua dolce metà Manuel Magazzino, e la piccola Cloe, il frutto del loro amore. Che dire? Ha abbandonato la televisione per ora, infatti il suo desiderio è godersi la famiglia e portare avanti i suoi ideali.

Quello che resta, è che ha saputo dire di no al più corteggiato della casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano! Che inaspettato colpo di scena per il pubblico a casa! Ci sarà in futuro spazio per la carriera televisiva? Staremo a vedere, restiamo aggiornati.