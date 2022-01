Test: scegli una finestra e scopri cosa pensano gli altri di te

Quale finestra ti attrae di più? Rispondi al test e scopri come ti vedono gli altri

In base alle nostre decisioni, capacità, le attività che svolgiamo e i nostri interessi preferiti, possiamo scoprire molti aspetti di noi stessi.

Oggi ti proponiamo il test della finestra! Si basa su una semplice scelta istintiva che ti permetterà di conoscere cosa pensano gli altri quando ti conoscono.

Svolgiamo insieme il test psicologico

Test della finestra: scegli quella che più ti attrae e scopri cosa pensano gli altri di te

In questo test della finestra ti proponiamo cinque opzioni. Scegli quella che più ti piace in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente alla finestra scelta.

Solo così potrai scoprire cosa pensano gli altri di te.

Ecco i risultati!

1) Uno

Te ami stare in casa e goderti i tuoi spazi insieme alla tua famiglia. Per te la casa è un posto di pace e silenzio e niente ti dà più felicità.

Al lavoro, invece preferisci condividere le tue passioni e obbiettivi lavorando in gruppo. Ami consigliare, prenderti cura degli altri, spiegare e farti anche insegnare dai tuoi collaboratori.

Gli altri ti percepiscono come una persona empatica, paziente, comprensiva e che dà sempre una mano quando c’è bisogno.

Ti vedono come un essere generoso, accomodante e cordiale, anche se talvolta ti credono fin troppo sensibile.

2) Due

Tu hai un animo romantico e sensibile. Ami viaggiare con la mente e sei tendenzialmente molto ottimista e entusiasta della vita.

Odi la routine e le cose prefissate, prediligi quindi le situazioni insolite e sei attratta dalle menti creative.

La cosa che ti riesce più difficile è scegliere. Anche le decisioni più banali ti sembrano importantissime.

Gli altri ti percepiscono come una persona complicata, creativa e insolita, mentre ti considerano poco pratico e disattento.

Cerca di stare più attento, perché delle volte ti fidi fin troppo dei tuoi sogni e soprattutto tendi a farti influenzare dalle emozioni delle altre persone. Fregatene del loro giudizi e cerca di stare con i piedi a terra almeno a lavoro.

3) Tre

La tua scelta rivela che hai un animo intraprendente. Il tuo sogno nel cassetto è aprire una attività a tuo nome in modo tale da poterti gestire da solo il tuo tempo.

Sei coraggioso e ami gli azzardi. Hai un animo da leader: influenzi gli altri e guidi le persone.

Hai sempre un occhio sui tuoi profitti e vuoi avere tanto successo nella tua vita.

Ti valuti una persona sicura di sé, energica e mondana. Allo stesso tempo, però, non mostri i tuoi sentimenti e tendi a non affezionarti in modo tale da poter fuggire qualvolta ce ne sia bisogno.

Chi ti sta attorno ti vede come una persona ambiziosa, brillante, impulsiva e anche emotiva. Cerchi di fidarti degli altri e mostra anche il tuo lato più umano.

4) Quattro

Tu ami far vedere quanto sei indipendente. Vivi per essere libero e per questo non sopporti le regole rigide.

Sei individualista e non sei fatto per dirigere gruppi. Preferisci passare il tuo tempo libero con persone di una certa cultura, anche se tu hai delle idee e delle convinzioni che non cambierai facilmente.

Sai come esprimere i tuoi pensieri, ma preferisci non indossare i panni di leader.

LEGGI ANCHE -> Test: meglio l’auto, la metro o a piedi? Scopri la tua personalità

Gli altri ti percepiscono come un individuo istruito, indipendente, intelligente, ma anche introverso.

Hai un tuo piccolo gruppo di amici e ti fidi solo di loro. I tuoi cari sanno che sei una persona di cui potersi fidare ciecamente.

Devi imparare ad essere più flessibile, soprattutto quando si parla di giudicare e rivelare i propri pensieri su altri.

LEGGI ANCHE -> Test: scegli un colore e scopri la tua vera personalità

5) Cinque

Se questa è la tua scelta, allora sei una persona che ama la vita in tutti i suoi aspetti. Ami stare con gli altri, anche se sei certo di riuscire a dare il tuo meglio solo da solo.

Non ti piacciono le persone che si lamentano, le emozioni negative, l’indifferenza, i bugiardi, pigri, gli imbroglioni e le persone superficiali.

LEGGI ANCHE -> Test: l’uomo che trovi più attraente rivela un tuo lato nascosto

Gli altri ti vedono sempre distratto, perché vivi nel caos e non hai una tendenza ad essere ordinata. Spesso ti dimentichi a cosa stavi pensando, cosa devi fare e cosa hai già fatto.

Inoltre, non sai ammettere le tue colpe, perché essendo una persona socievole e parlando tanto, finisci per dimenticare cosa hai detto tu e cosa hai ascoltato.

La cosa buona è che capisci sempre lo stato d’animo degli altri e riesci ad inquadrare le persone appena le incontri. Ciò ti permette di riconoscere e apprezzare le virtù degli altri, ma anche a comprendere i loro difetti