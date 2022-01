Il Paradiso delle signore: vendette e delusioni

Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulle puntate de Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato della rete ammiraglia Rai, che riscuote grande successo

È cominciata un’altra settimana, e la popolare soap del pomeriggio di Rai 1, “Il Paradiso delle Signore”, è pronta ad appassionare nuovamente il suo pubblico. Arrivano nuovi colpi di scena nella fiction quotidiana con Roberto Farnesi, Giulia Arena e Alessandro Tersigni. Solo alcuni dei nomi del ricco cast della serie. Qualcosa di interessante accadrà già in questa settimana, ma i veri colpi di scena arriveranno nella settimana che andrà dal 24 al 28 gennaio.

Sarà centrale la vicenda che riguarda Gemma Zanatta, che proverà a studiare un piano per andare contro Gloria Monreau. Intanto, Beatrice si sentirà raggirata da Dante e vuole subito dargli una risposta adeguata. Gemma è preoccupata dall’atteggiamento di Veronica. Quest’ultima ha ascoltato di nascosto una conversazione tra Gloria e sua madre.

Il Paradiso delle Signore: una proposta di lavoro genera dei sospetti

La giovane Zanatta verrà a conoscenza della verità tra Ezio e la tormentata storia che ha con la capo commessa. Ecco perché scatta la vendetta della ragazza, che vuole farla pagare alla Monreau. Gemma, a questo punto, scriverà una lettera a Gloria, dicendosi dispiaciuta di vedere la mamma in quelle condizioni. Per quanto riguarda Dante, arriverà la proposta di lavoro che sarà valutata dai responsabili del grande magazzino che dà il nome alla soap opera.

Leggi anche -> Anticipazioni Il Paradiso delle signore: un nuovo amore all’orizzonte

Lui ci tiene molto a questa collaborazione, visto che è tornato appositamente dagli Stati Uniti per aprire un nuovo business intercontinentale: ma non sarà facile. Tuttavia, sarà Umberto a rendersi conto che ci sono delle problematiche di natura burocratica: in sostanza il contratto proposto non lo convince.

Leggi anche -> Il paradiso delle signore anticipazioni: un clamoroso ritorno